ЕР помогла десяткам тысяч детей в рамках акции «Собери ребёнка в школу»

«Единая Россия» ежегодно проводит социальную акцию «Собери ребёнка в школу». И каждый раз помощь получают более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране. А в этом году ещё и школьники ЛДНР. Об этом сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, сказано на сайте ER.ru.

«Акция стала партийной традицией. В Воронежской области наряду с рюкзаками с канцтоварами для детей приобретают школьную и спортивную форму. В Ямало-Ненецком региональном отделении „Единой России“ школьные принадлежности передадут в том числе детям-инвалидам, ребятам, которые находятся в социально опасном положении, и тем, кто остался без попечения родителей», — отметила она.

Со сбором помогают депутаты, представители бизнеса, да и просто местные жители. Партия открыла по всей стране более четырёх тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей в общественных приёмных, отделениях партии и волонтёрских центрах.

В этом году акцию проводят и для детей из пунктов временного размещения, Донбасса и освобождённых территорий. Получить рюкзаки, канцелярию и всё остальное можно в гуманитарных центрах партии. Или лично от волонтёров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты».

Например, комплекты для школьников Мариуполя доставили от Тульского отделения ЕР, для детей Лутугинского района ЛНР — от Ульяновского. Ставропольские единороссы собирали наборы школьникам Антрацита в ЛНР, а самарские — для Снежного в ДНР.

«В Волчанском и Купянском гуманитарных центрах „Единой России“ в Харьковской области в рамках акции „Собери ребёнка в школу“ работают отделы, где можно получить канцелярские товары для нового учебного года. Мы раздали уже более четырёх тысяч таких наборов и сейчас акция в самом разгаре», — сообщил депутат Госдумы Артём Туров, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области.

Также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.

Активно участвует в акции и Алтайский край. Координатор партийного проекта «Крепкая семья» в регионе, председатель комитета краевого Заксобрания по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева рассказала о целях акции.

«Она проводится не только для того, чтобы помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с одеждой и канцелярией для детей. Не менее важная цель акции — выявить обстоятельства, препятствующие обучению, и помочь семьям справиться с трудностями. В этом году в центре внимания наших социальных работников 4100 проблемных семей. Всего же, по данным Минсоцзащиты Алтайского края, из регионального бюджета будет выплачено 279,5 млн рублей на подготовку к новому учебному году 51 тысячи школьников», — подчеркнула Солнцева.

Кроме того, реготделение партии передало краевому отделению Союза женщин России 25 комплектов для первоклассников Славяносербского района Луганской Народной Республики, над которой взял шефство Алтайский край. В комплект входят ранец, канцелярские товары и художественная литература.