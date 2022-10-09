Этой зимой дорожники будут убирать снег в Барнауле круглосуточно

Готовность дорожных служб к зиме остаётся на особом контроле в администрации Барнаула. Как сообщает пресс-центр мэрии, на очередном совещании по этому вопросу руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин доложил, что в этом году сотрудники будут работать в две смены.

«На обслуживание улично-дорожной сети города в зимний период дополнительно включено ещё 260 дорог общего пользования, 57 дорог сельских территорий и частного сектора, 100 тротуаров. Увеличено число автобусных остановок и парковок, где будет выполняться очистка территорий. Также в перечень работ включены все вновь построенные дороги и предложения районных администрации по очистке участков, ведущих к социально значимым объектам. Мероприятия проведены за счёт выделения из городского бюджета дополнительных средств», — рассказал он.

Он отметил, что в краевой столице уже сформировали схему и график посыпки и очистки дорог, в которых особое внимание уделено основным объездным дорогам на период реконструкции путепровода.

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Руководитель МБУ «Благоустройство и озеленение» Сергей Бовкун отметил, что учреждение также готово к работе в зимний период: техника подготовлена, закуплен противогололёдный материал, разработаны маршруты и алгоритм проведения работ. Увеличится и число общественных территорий, которые будут содержаться в зимний период. Это сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова, а также бульвар по проспекту Энергетиков. Благодаря обновлению дорожной техники в 2021-2022 годах сократился простой машин из-за ремонта.

Ранее отмечалось, что уборку снега планируют начать примерно с 25 октября, когда на дорогах уляжется снежный покров.