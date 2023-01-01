Где-то в Горном Алтае костюм зайчика надели хвостиком вперёд. Дети в восторге

В Горном Алтае на одной из новогодних ёлок ведущий надел костюм зайца хвостиком вперёд, сообщает паблик «Подслушано | Республика Алтай».

На опубликованном видео можно заметить, что всё было сделано не специально. Реакция детей на увиденное оказалась при этом очень весёлой.

Где именно было сделано видео, в сообществе не уточнили.