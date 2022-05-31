Барнаульцы возмутились отсутствием горячей воды спустя неделю после обещанного срока

Жители ряда барнаульских домов в контуре ТЭЦ-2 не получили горячую воду и через неделю после обещанного срока. Включить её должны были 23-24 числа в зависимости от дома. Однако у многих сейчас воды всё ещё нет, в том числе в одной из школ, где сейчас проходит ЕГЭ, и у школьников нет возможности нормально помыть руки. Тем временем барнаульцы продолжают жаловаться на сложившуюся ситуацию в соцсетях.

Замкнутый круг

Ситуация у всех недовольных отключениями похожая. Воду жителям домов, относящихся к ТЭЦ-2, обещали дать ещё неделю назад, но с тех пор ничего не произошло. Горожане звонят в СГК, оттуда их посылают в управляющие компании. А управляющие компании просят снова обращаться в СГК. Получается замкнутый круг.

Например, барнаулец Евгений обращался сначала в тепловые сети (то есть в СГК), оттуда его послали в управляющую компанию. Управляющая компания не взяла трубку, и мужчина позвонил в ЖЭУ. ЖЭУ направил его в тепловые сети. В итоге спустя несколько звонков он смог получить информацию в квартальных теплосетях и в управляющей компании.

«Квартальные тепловые сети сообщают, что прорыв, будут работать. Спрашиваю: „А вода когда?“ Говорят: „Завтра“. УК говорит, что дом подключён, но надо какую-то заслонку открыть в соседнем доме по 80-й Гвардейской Дивизии, 20. ЖЭУ ни про какую заслонку не знает и отправляет в тепловые сети», — пишет Евгений.

Дом барнаульца находится на ул. Северо-Западной, 60. В комментариях в Telegram-канале СГК этот же человек рассказывает, что горячую воду не включили в обозначенный срок из-за работ на ул. 80-й Гвардейской дивизии, 20. По словам мужчины, СГК уже сообщила, что подача воды осуществляется, но её до сих пор нет.

В СГК ответили, что сейчас на улице 80-й Гвардейской Дивизии, 20, идёт раскоп участка, и работы там ещё не закончились.

Есть проблема и на пр. Комсомольском, 40, рассказывают местные жители. Им из-за аварии горячую воду отключили 3 мая, то есть её нет почти месяц. Сейчас же, отмечает жительница дома, в управляющей компании ссылаются ещё на одну аварию и пока не могут дать долгожданную «тёпленькую».

Об отсутствии горячей воды говорили и жители дома на улицах Молодёжная, 8, Гулькина, 30 и Гулькина, 39. Последним в своём Telegram-канале СГК ответила, что воды не было из-за повреждения, которое устранили ещё 27 мая. Теперь же она должна появиться.

Четыре повреждения произошло и в ходе второго этапа опрессовки по контуру ТЭЦ-3. Эти аварии мешают запустить воду в восьми домах, сообщили amic.ru в СГК. Правда, какие именно это дома, там не сказали. Сейчас рабочие занимаются устранением всех неполадок. Включить воду СГК собирается не позднее 23:59 1 июня.

В СГК же советуют жителям домов, которых нет в списке отключений, звонить в управляющую компанию и решать вопросы с ней, потому что вода на этих участках должна быть.

«В случае если дома нет в списке отключений, жителям необходимо обратиться в свою управляющую организацию и уточнить, открыты ли задвижки на внутридомовом оборудовании и не ведётся ли на нём каких-либо параллельных работ», — сказали amic.ru в СГК.

Рабочие / Фото: amic.ru

Два повреждения

Отсутствие горячей воды в 2022 году сильно затянулось для жителей нескольких домов, которые находятся в секторе ТЭЦ-2. Большинству из них дали воду вовремя, однако на некоторых улицах у людей всё ещё есть только холодная вода. Всему виной повреждения теплосетей, которые обнаружили при завершении гидравлических испытаний, пишет пресс-служба Сибирской генерирующей компании в Telegram.

СГК отмечает, что сейчас устранены все дефекты на магистральных сетях. Так, 24 мая запустили сеть на ул. Петра Сухова, 27 мая горячую воду включили на улице Брестской, в тот же день рабочие устранили повреждения на проспекте Калинина. Участок на улице Пионеров запустили 29 мая. Для этого даже пришлось демонтировать трамвайное кольцо. Кроме того, рабочие ликвидировали 10 повреждений на внутриквартальных сетях.

В пресс-службе СГК amic.ru сообщили, что сейчас подачу горячей воды они восстановили во всех домах в контуре ТЭЦ-2, кроме домов на ул. Горно-Алтайской, 20 и ул. Путиловской, 20. Тем самым ограничения испытывают на себе 327 жителя, отмечают в СГК. Кроме того, от горячей воды отключена и одна школа на ул. Горно-Алтайской. Там работы начались только вечером 30 мая, так как днём в учебном учреждении выпускники сдавали ЕГЭ.

На ул. Путиловской бригада устраняет повреждения. Работы осложнены тем, что рабочим пришлось вскрыть дорогу. Скоро вода здесь должна появиться, обещают в СГК.

Трубы / Фото: amic.ru

Где отключают воду?

С 11 мая СГК начала проводить гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность (то есть опрессовку) и ремонт коммуникаций.

В контуре ТЭЦ-2 с 11 по 23 мая отключали дома в Железнодорожном и Октябрьском районах (а именно на улицах Смирнова, частично Петра Сухова, Северо-Западная, пр. Ленина, пр. Коммунаров, пр. Строителей, ул. Воровского, пр. Комсомольском, пр. Красноармейском, бульваре 9 Января).

С 12 по 24 мая воды не было на улицах В. Кащеевой, ул. Монтажников, частично пр. Космонавтов, ул. Озёрная, 9-й Заводской проезд, ул. Э. Алексеевой, 4-я, 5-я, 10-я, 11-я и 12-я Западные, частично на ул. Малахова, ул. Г. Титова, ул. 40 лет Октября, ул. Тимуровской, ул. Чудненко, ул. П. Сухова и пр. Калинина.

В контуре ТЭЦ-3 отключения уже производились, но ожидаются ещё. Конкретно они были (или будут) на участках:

улицы Молодёжная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт в Железнодорожном, Центральном и Индустриальном районах (11-19 мая);

улицы Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд в Индустриальном районе (24 мая — 1 июня);

улицы Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлётная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатный и Южный в Индустриальном и Железнодорожном районах (14-22 июня);

улицы Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт в Ленинском районе (27 июня — 5 июля);

весь контур ТЭЦ-3 для ремонта найденных повреждений (22-25 августа).

Кроме того, отключения затронули и теплосети, которые относятся к малым котельным. Конкретно горячей воды не будет у барнаульцев на улицах:

пр. Коммунаров, 57а и ул. Строительная, 16а (с 16 по 30 мая);

ул. Аванесова, 32, ул. Водников, 12а, ул. Интернациональная, 121б, ул. Пушкина, 58 (с 23 мая по 6 июня);

ул. 2-я Строительная, 54; п. Лесной, 11а (с 30 мая по 13 июня);

ул. Тяптина, 40, ул. Партизанская, 195, ул. Чехова, 24 (с 6 по 20 июня);

Павловский тракт, 216к (с 13 по 27 июня);

ул. Санаторная, 9, ул. Смородиновая, 18, ул. Промышленная, 3, Змеиногорский тракт, 120п (с 27 июня по 11 июля);

Научный городок, 47 (с 8 по 22 августа).

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