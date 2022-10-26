Индийская ярмарка открылась на месте H&M в барнаульском ТЦ «Пионер»

Освободившуюся территорию магазина H&M в Барнауле заняла ярмарка индийских товаров. Постоянно она там находиться не будет и закроется уже в воскресенье, 30 октября.

Ярмарка на месте H&M открылась 21 октября и работает уже несколько дней. Там продают чай, рис, изделия из натуральных камней, косметику и другие вещи. При этом пока внутри магазина интерьеры не поменялись. В торговом зале всё ещё есть указатели на кассу и в примерочную. У входа же вывески и манекены убрали.

Индийская ярмарка на месте барнаульского H&M / Фото: Екатерина Смолихина

Ранее в барнаульских торговых центрах amic.ru рассказывали, что на пустующие площади H&M скоро должны зайти новые арендаторы. В «Арене» и в «Пионере» сейчас идут переговоры с несколькими компаниями. В ТЦ «Пионер» отметили, что все их кандидаты — это крупные федеральные сети.

А вот ТЦ «Галактика» уже завершил отбор кандидатов. Вместо одной торговой точки там появится несколько магазинов. Какие именно бренды зайдут на территорию бывшего H&M, в торговом центре не сообщили.

Напомним, что магазины H&M в Барнауле закрыты с конца сентября. В ТЦ «Пионер» торговая точка прекратила работу 24 сентября, в ТЦ «Арена» — 22 сентября, а в ТЦ «Галактика» — 26 сентября. Шведская сеть приостановила продажи вещей в России ещё в марте 2022 года, а в июле объявила о полном уходе с российского рынка. В конце августа компания открыла точки для проведения последней распродажи.

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