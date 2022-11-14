Как 100 лет назад. Католический костёл в Барнауле готовят к масштабной реконструкции

Здание костёла Римско-католической церкви в самом центре Барнаула (проспект Ленина, 44), где много лет располагалась аптека, планируют начать ремонтировать весной 2023 года. Сейчас проект проходит стадию экспертизы. Стоимость работ составит около 60 миллионов рублей, а продлится реконструкция три года. Об этом amic.ru рассказал настоятель прихода, отец Богдан Каленцки.

Каким будет обновлённый костёл?

Проектно-сметную документацию реставрации объекта разрабатывала архитектурная мастерская «Классика» Александра Деринга. Основные работы начнутся весной следующего года, а до этого времени планируется заняться внутренними территориями. По словам Богдана Каленцки, всё упирается в финансирование: на ремонт здания нужно не менее 60 миллионов рублей. Однако цифра не окончательная и смета может вырасти после прохождения экспертизы. Собирать деньги планируют за счёт прихожан. Восстановить костёл намерены в течение трёх лет.

«Здание получится красивым. Мы планируем сохранить оригинальный вид объекта, поэтому разберём стены до кирпичей. Всё будет как 100 лет назад», — отметил отец Богдан Каленцки.

Ещё в конце марта 2017 года градостроительный совет Барнаула одобрил идею восстановления и реставрации католического костёла на проспекте Ленина, 44. В здании до 2015 года располагалась муниципальная аптека. Потом его по решению суда передали католической церкви.

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Что известно о здании костёла в Барнауле?

Строительство костёла было завершено в 1913 году на средства католической общины Барнаула. Здание являлось единственным в городе образцом неоготического стиля. Церковь просуществовала до 29 декабря 1931 года и была закрыта в связи с начавшимися репрессиями. В 1936 году здание костёла было перестроено и переоборудовано под аптеку. Также много лет здесь располагался Совет муниципальных образований Алтайского края.