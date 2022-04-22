По-царски вкусно. Как приготовить незабываемый пасхальный кулич

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Традиционный пасхальный кулич — изделие цилиндрической формы из сладкого дрожжевого теста, являющееся разновидностью хлеба или кекса. Помимо куличей, на праздничный стол подают сдобные булочки, пасхальные венки, барашка. Готовить кулич непросто, он требует времени, хороших продуктов и подготовки, а главное — душевного спокойствия, уверенности и гармонии. Приводим пример трёх самых вкусных пасхальных куличей, которые можно с лёгкостью приготовить в домашних условиях.

Кулич № 1

Что потребуется?

Мука — 3 кг

Дрожжи — 150 г

Молоко — 1 л

Сливочное масло — 800 г

Желтки — 30 шт.

Сахар — 600 г

Орехи, изюм — 500-600 г

Как готовить?

Это будут куличи необычные, поскольку их заваривают не молоком, а кипятком. Для опары три столовые ложки муки нужно залить очень крутым кипятком, а затем остудить до тёплого состояния. Отдельно размятые дрожжи развести в тёплом молоке с одной столовой ложкой сахара. Когда эта смесь подойдёт, добавить к ней заваренную муку и оставить на 18-19 часов в тепле.



Перед окончанием этого срока нагреть на плите молоко, добавляя в него сахар и масло. Затем довести до состояния сметаны, подмешивая муку. Добавить желтки и тщательно взбить. Теперь эту массу нужно соединить с опарой и оставить на час подойти.



Подготовить формы и положить в каждую тесто, чтобы оно заполнило половину формы. Когда оно ещё раз подойдёт, ставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать эти вкусные куличи.

Кулич №2

Что потребуется?

Мука — 1200 г

Дрожжи — 50 г

Сливки — 3 ст.

Желтки — 15 шт.

Масло — 200 г

Сахар — 2 ст.

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Как готовить?

Этот кулич называют царским. Вкус понравится любому, даже самому именитому гостю. Для начала нужно смешать дрожжи, стакан тёплых сливок и половину муки. Когда опара поднимется, в неё нужно добавить перетёртые желтки, сахар и масло, затем муку, оставшиеся сливки и измельчённые пряности, а также орехи и цукаты по вкусу. Тесто нужно вымешать и выбить, а потом оставить на полтора часа подняться.



Подготовленные формочки нужно наполовину наполнить тестом, дать ему подняться до верха и ставить в духовку.

Кулич № 3

Что потребуется?

Мука — 1 кг

Молоко — 1,5 ст.

Яйца — 6 шт.

Масло — 200 г

Сахар — 2 ст.

Дрожжи — 50 г

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Как готовить?

Заранее нужно поставить опару из дрожжей, столовой ложки сахара, 150 граммов муки и молока. На следующий день растереть желтки с сахаром, взбить белки, масло растопить, а затем остудить. В опару вмешать желтки с сахаром, затем масло, муку и белки. Всё вместе тщательно перемешать миксером со специальной насадкой для теста. Теперь ему нужно немного отдохнуть и подняться. Когда оно увеличится в объёме в несколько раз, перемешать и дать ещё немного постоять.



Теперь в подготовленные формы для теста раскладывается по трети теста. Когда оно ещё раз поднимется, можно ставить их в духовку.