Как выглядят деревья вокруг самого известного алтайского озера, на которых оседает пар в морозы

В Алтайском биосферном заповеднике показали, как выглядят деревья вокруг озера, где зимой от воды идёт пар. Пост опубликовали в пресс-службе заповедника.

«Доброго зимнего снежного утра из Алтайского заповедника! Деревья по берегам озера облеплены снегом, так оседает пар от воды, гонимый „низовкой“», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что фотографии сделаны в окрестностях кордона Байгазан.