Популярная поп-певица Клава Кока выступит с концертом в Алтайском крае. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Концерт пройдёт 13 августа на «Причале 22». Начало мероприятия запланировано на 22:00, однако отмечается, что время может измениться.

«Август в Яровом невероятно прекрасен, а в компании такой девушки — вдвойне!» — сказано в сообщении.

Стоимость билета на концерт составит две тысячи рублей.