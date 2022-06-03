Когда тепло вернется в Алтайский край и ждать ли региону жестокой засухи?

Жаркая погода вернётся в Алтайском крае к концу первой декады июня, а в период с 3 по 7 число в регионе сохранится высокая вероятность заморозков, об этом на пресс-конференции сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Анна Лапчик. Резкое похолодание в регионе связано с приходом в Западную Сибирь северных потоков с бассейна Северного Ледовитого океана и Карского моря, пояснила синоптик.

«Ночью возможны заморозки за исключением открытых мест и территорий, расположенных рядом с большой водой. В конце декады температура повысится, но хочу успокоить: эта волна холода будет последней летом», — отметила Анна Лапчик.

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Согласно прогнозу, среднемесячная температура в июне по итогу будет около нормы, но в регионе будет фиксироваться дефицит осадков. Недостаток дождей будет ощущаться и в июле, что может отрицательно сказаться на урожае. Анна Лапчик добавила, что в мае Алтайский край уже столкнулся с жесточайшей засухой.

«Аномально тёплая погода в апреле и мае была характерна для всей территории Сибири. Разрушение снежного покрова произошло 1-7 апреля, на востоке территории — 10-15 апреля, что раньше нормы практически на неделю. В Алтайском крае температура воздуха превысила норму на 3-5 градусов», — рассказала Анна Лапчик.

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По словам эксперта, к 20 апреля почва практически полностью оттаяла и сельхозработники приступили к прибивке влаги на полях, боронованию и внесению удобрений. В конце апреля в Алтайском крае эти виды работ были завершены на 1,5 млн га всех засеянных площадей, что в три раза превысило показатели прошлого года.

«Из-за сухой погоды у нас отмечается уменьшение влажности воздуха, снижение уровня влаги в пахотном слое и суховейные явления. Согласно долгосрочному прогнозу, они будут удерживаться», — отметила эксперт.

И только в августе количество осадков выйдет к средним многолетним значениям.