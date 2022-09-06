В Федеральной службе государственной статистики подвели итоги Всероссийской переписи населения, которая прошла в октябре 2021 года. Согласно результатам, в Алтайском крае проживает 2 163 693 человека.

Женщин в Алтайском крае оказалось больше, чем мужчин, — 1 174 154 против 989 539 (54,3% и 45,7% соответственно). Большая часть населения проживает в городах региона — 1 257 795. В сёлах переписчики насчитали 905 898 человек.

Отметим, что гендерный дисбаланс сильнее ощущается именно в городах — в них живут 563 078 мужчин и 694 717 женщин (44,8% и 55,2%). В сёлах ситуация выглядит несколько иначе — 426 461 мужчина и 479 437 женщин (47,1% и 52,9%).

Наибольшее число жителей региона приходится на Барнаул — 630 877 человек, вторым по населённости городом является Бийск (191 963), третьим — Рубцовск (126 834).