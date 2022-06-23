Концерт Юрия Шатунова в Барнауле отменили

Концерт певца Юрия Шатунова в Барнауле, который должен был состояться 11 ноября в ДК Моторостроителей, отменили из-за смерти исполнителя. Как сообщает «АиФ», горожане успели приобрести на него более ста билетов.

Как сообщили представители kassy.ru, бумажные билеты можно вернуть по адресу проспект Социалистический, 109, офис 434. Более подробно ознакомиться с инструкцией по возврату электронных билетов можно на сайте.

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Общество Последние минуты жизни Юрия Шатунова попали на видео

Напомним, что о смерти певца стало известно 23 июня. Шатунову стало плохо, когда он отдыхал с друзьями. Мужчины решили отвезти его в поликлинику, а оттуда артиста собирались доставить в больницу. В машине скорой помощи его сердце остановилось. В первый раз врачи смогли запустить его снова, но во второй раз спасти жизнь певцу им не удалось.