Котлы в порядке, уголь есть: готовность Ярового к зиме проверил прокурор Алтайского края

4 октября в городской администрации прошло совещание по вопросу готовности систем теплоснабжения Ярового к прохождению отопительного сезона. Как сообщает пресс-служба правительства, участие в нём приняли прокурор Алтайского края Антон Герман, заместитель председателя правительства региона Александр Климин, министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, а также исполняющий обязанности главы города Ярового Владислав Шилов.

Отмечалось, что после сбоев в работе городской ТЭЦ в предыдущем отопительном сезоне по поручению губернатора Виктора Томенко разработан комплекс мер по повышению надёжности теплоснабжения потребителей. В этом году на приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения из краевого бюджета было выделено 1,3 млрд рублей.

Новости

Общество Запасли топлива на полгода: в правительстве Алтайского края рассказали о готовности Ярового к холодам

Как отметил Химочка, на ТЭЦ города Ярового уже выполнен значительный объём работ, в том числе завершён ремонт котлов № 7 и 10. На котле № 9 работы подходят к концу — он будет находиться в резерве. Также до начала ноября в Яровом завершится работа по накоплению на площадке угля. В ближайшие дни ожидается поставка порядка 80 вагонов с углём — это около 5,5 тысячи тонн. Всего к 15 октября на ТЭЦ будет запасено 55,5 тысячи тонн топлива.

Подчёркивается, что ситуация по организации теплоснабжения населения города Ярового находится на постоянном контроле прокуратуры и региональных властей.

Новости

Общество Четыре района Алтайского края рискуют не получить паспорта готовности к отопительному сезону

В ходе совещания было принято решение об исполнении мероприятий, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам функционирования объектов теплоэнергоснабжения и ЖКХ в городе для безаварийного прохождения отопительного сезона.