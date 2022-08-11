Кризис или прогресс? Какое будущее ждёт градсовет и каким должен быть его состав

Градостроительный совет Барнаула нуждается в реформе. Такое мнение прозвучало 28 июля в администрации города, когда из-за низкой посещаемости сорвалось заседании архитектурной коллегии. Чиновники уверены, что структуру комиссии нужно менять, но кто именно войдёт в состав органа — пока неизвестно. Архитекторы города считают: градсовет должны представлять только зодчие и проектировщики, непрофессионалам в нём не место. Однако общественность говорит, что к заседаниям нужно привлекать биологов, географов, историков, дорожников и других специалистов. Некоторые эксперты и вовсе уверены: частью градсовета могут стать даже жители Барнаула. Зачем состав комиссии нужно расширять и как «непрофессионалы» могут повлиять на облик краевой столицы, разбирался amic.ru.

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«Это обычное дело»

Возможная ротация членов градсовета не пугает: состав комиссии периодически меняется. Последний раз «обновления» произошли в мае 2020 года: тогда из коллегии исключили шесть членов и ввели четырёх новых. При этом решение о составе градсовета принимает администрация Барнаула, а архитекторов лишь уведомляют об изменениях.

«Состав [градсовета] корректируется в соответствии с реалиями жизни. Администрация его утверждает, а Союз архитекторов выдвигает своих кандидатов. Это всё обычное дело. Петров уйдёт, Иванов добавится», — отмечает член градсовета, архитектор, руководитель творческой мастерской Пётр Анисифоров.

Что произошло 28 июля 2022 года?

На 28 июля было запланировано очередное заседание градсовета. Но из 18 экспертов явились лишь семь человек, из-за чего председатель и вице-мэр Андрей Фёдоров решил отказаться от проведения заседания. Он извинился перед теми, кто пришёл на собрание, и объяснил, что в существующем составе «инструмент функционировать не может», а потому мэрия собирается пересмотреть состав градсовета.

Строительство / Фото: amic.ru

В состав комиссии, по мнению действующих участников, должны входить только профессионалы: люди, которые разбираются в вопросах градостроительства. Это в первую очередь архитекторы, уверен Анисифоров. Эксперты других сфер (например биологи, экологи, географы, общественники, дорожники и так далее), по мнению архитектора, могут присутствовать на градсовете от случая к случаю, но в качестве постоянных членов они не нужны. Всё потому, что на заседаниях рассматривают в основном эскизы зданий, и члены комиссии должны обладать техническими знаниями в области проектирования и строительства.

«Там должны быть профессионалы, у которых есть время на эти вопросы. Советы проходят почти каждую неделю, это обширная, сложная работа на общественных началах. Операцию на сердце в больнице же доктор делает, и он ни у кого ничего не спрашивает. Здесь то же самое. Архитектор должен быть профессионалом, как и хирург», — пояснил Анисифоров.

Кроме архитекторов в комиссию необходимо привлечь ещё и проектировщиков, считает директор группы компаний «Алгоритм» и депутат АКЗС Ксения Белоусова. Они, в отличие от архитекторов, работают не над внешним обликом зданий, а над их техническими параметрами и сметами.

Градсовет / Фото: Антон Дегтярёв

Эксперты разные важны

Сейчас основной костяк градсовета — чиновники: представители профильных комитетов городской и районных администраций, главный архитектор Алтайского края. Также есть директор СРО, пять руководителей архитектурных мастерских, два депутата Барнаульской гордумы. Однако при рассмотрении эскизов зданий возникают вопросы, ответить на которые могут лишь представители других профессий, а отнюдь не архитекторы.

«Там, где проекты связаны с озеленением, нужно привлекать биологов к работе градсовета. У нас ботанический сад в университете есть, там куча сотрудников, которые могли бы поучаствовать в градсовете. Но высказываться биологи должны только по проектам, связанным с озеленением. Когда есть проблемные экологические ситуации, звать их точно нужно», — отмечает доктор биологических наук и заведующая кафедрой ботаники Марина Силантьева.

Председатель комиссии по экологии и развитию туризма Общественной палаты Алтайского края Сергей Малыхин более категоричен: он уверен, что специалистам по зелёным зонам должно найтись постоянное кресло в градсовете, потому что сейчас этот вопрос в Барнауле является ключевым. В новых кварталах, отмечает он, зелёные зоны часто вообще не предусмотрены, а экологи с биологами не позволяли бы строить в краевой столице такие «бетонные джунгли».

В качестве приглашённых экспертов специалисты по зелёным зонам мало на что могут повлиять, считает Малыхин. Ведь в таком случае они не могут участвовать в голосовании, и к их совету архитекторы могут и не прислушиваться.

О том, что градсовету нужны специалисты в сфере зелёных зон, говорит и руководитель Фонда имущества Алтайского края и парка «Изумрудный» Владислав Вакаев. Но, по его мнению, это должны быть всё-таки архитекторы, которые специализируются на создании зелёного каркаса. Они смогут говорить со своими коллегами на одном языке, объясняет Вакаев.

Владислав Вакаев / Фото: amic.ru

Кроме экологов и биологов постоянными членами градсовета должны быть и историки, считает общественник и историк Данил Дегтярёв. Именно они могут оценить, соответствует ли новый объект исторической застройке.

«Поскольку градсовет занимается проектами, важными для формирования внешнего облика города в будущем, в его состав надо бы включить историков, то есть людей, которые разбираются в том, каким был Барнаул раньше, как он строился, куда строился, как менялся его внешний облик. Тогда мы сможем не совершать одни и те же ошибки из раза в раз. Историк смотрит в прошлое и будущее и понимает, как город будет развиваться дальше», — полагает Данил Дегтярёв.

Дорожники или представители коммунальных служб также должны участвовать в заседаниях, говорят и Данил Дегтярёв, и Александр Деринг. Но только в отдельных случаях — например, когда к дому нужно проложить дорогу или сделать около него транспортную развязку.

В состав комиссии могут войти и другие специалисты, главное — не увеличивать количество участников, отмечает Ксения Белоусова. Потому что собрать кворум сложно уже сейчас. А если людей будет ещё больше, то собрать всех станет ещё труднее, и заседания будут регулярно переносить. Из-за этого у строителей возникнут сложности: они не смогут вовремя приступить к работам.

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От совета к конкурсу

Общественники и СМИ, которые выражают точку зрения барнаульцев, — ещё одни потенциальные участники градсовета. Правда, постоянными членами комиссии они быть не должны, говорят эксперты.

По мнению Петра Анисифорова, общественность надо привлекать к заседаниям, но только когда речь идёт о значимых городских стройках: Речного вокзала, Ковша, Лесного пруда и других территорий. Также, считает архитектор, их мнение должно быть лишь совещательным.

Выступление на градсовете / Фото: amic.ru

Кстати, ранее барнаульские зодчие предлагали ввести практику архитектурных конкурсов. Для рядовой застройки они не нужны, но когда речь идёт об изменении облика значимых площадок (например, Речного вокзала) необходимо мнение каждого барнаульца. В этом случае профессиональное жюри — тот же градсовет — отберёт наиболее интересные, гармоничные и профессиональные варианты застройки, а окончательное решение будет за жителями Барнаула. Именно в этом случае есть шанс, что застройкой в городе будут довольны все — и архитекторы, и горожане.

«И российская, и мировая практика показывает, что именно такие участки в городе — знаковые, сложные, но с огромным потенциалом — надо выносить на творческие конкурсы. Нужно подключать административные ресурсы, спонсоров, застройщиков, заинтересованных в развитии города и этого участка. Именитое жюри и хороший призовой фонд помогут привлечь на конкурс действительно маститых архитекторов, в том числе и зарубежных. Только такой подход может дать спектр решений, которые помогут развязать этот градостроительный узел. Разные команды предложат разные варианты, будет что обсудить, рассмотреть предложения и понять, куда двигаться», — ранее высказал своё мнение руководитель архитектурного бюро MDVA Максим Максименко.

Общественников, журналистов и даже социологов, философов можно включить не только в градсовет, но и в другой орган — некий экспертный совет по стратегическому развитию города, который стоит создать, говорит Владислав Вакаев. По его словам, такое собрание могло бы разрабатывать линию развития Барнаула. И там уже может учитываться широкое экспертное мнение.

«Я увидел в общественном совете парка „Изумрудный“, как это работает. У нас есть журналист, краевед, маркетолог, эколог, урбанист, и мы вместе собираемся и спорим. Это нормальная работа. Такой орган мог бы давать рекомендации профессионалам из градсовета», — считает Вакаев.

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План застройки / Антон Дегтярёв

Градостроительный «фильтр»

Однако не только «кадровая» проблема тревожит градсовет. В последнее время докладчики и заказчики предоставляют на обсуждение не всю документацию по проектам и в процессе защиты не могут дать пояснений. По этой причине на заседании 21 июля вице-мэр Андрей Фёдоров предложил организовать предградсовет и пообещал выйти с таким предложением к главе краевой столицы. Он отметил, что новый орган нужен для обсуждения текущих технических вопросов, которые возникают по документации. А уже на самом градсовете должна обсуждаться концепция развития микрорайона или территории конкретного дома.

Действующие члены комиссии поддерживают эту идею. По словам Ксении Белоусовой, многие проекты, которые выходят на градсовет, сейчас не соответствуют рекомендациям. А предградсовет поможет «подогнать» планы застройщиков под все нормы. Однако, говорит депутат, пока неясно, как будет работать это собрание.

«Ещё невнятна процедура и функции, и у меня нет мнения, рабочий будет это механизм или дополнительная нагрузка на строительную отрасль», — отметила Ксения Белоусова.

О составе предградсовета говорить также ещё рано, говорит Ксения Белоусова. Его членов можно будет обсуждать, когда будут понятны функции нового органа. По её мнению, входить в него могут не архитекторы, а общественность. Тогда можно будет собрать общественное мнение по тому или иному проекту. С другой стороны, в составе предградсовета нужны и сотрудники администрации, которые будут проводить методологическую работу по проектам. Создавать комиссию только из архитекторов неэффективно, уверена Белоусова. В этом случае докладчику от проектного института нужно будет «проходить два разных состава архитекторов», а это затягивает и затрудняет процесс, объясняет депутат.

По мнению Петра Анисифорова, в предградсовете всё-таки должны участвовать профессионалы из сферы архитектуры. Но это могут быть не архитекторы, а штатные сотрудники барнаульского комитета по архитектуре.

Градсовет / Фото: Антон Дегтярёв

Какие функции у градсовета?

Текущий состав барнаульского градсовета был утверждён в 2019 году постановлением администрации города. Он готовит предложения и рекомендации по вопросам разработки и реализации градостроительной политики города.

К работе он может привлекать специалистов из сферы градостроительства, архитектуры, транспортной и инженерной инфраструктуры, экономики, экологии, социологии, охраны объектов культурного наследия. Для проведения экспертиз и информационно-аналитической работы администрация вправе пригласить учёных и специалистов из научных, экспертных и других организаций.

Совет имеет право приглашать на заседания представителей проектных организаций, застройщиков, заказчиков, подрядчиков и других заинтересованных лиц.

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