Кругом грязь и огромные лужи. Барнаульцы пожаловались на разбитую улицу, по которой ходят школьники

Фото: Barnaul22

Жители Барнаула посетовали на разбитую улицу, по которой очень трудно передвигаться пешеходам. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.

«Это п. Новосиликатный. Дорога к МБОУ СОШ № 118, улица Благовещенская. По пути следования присутствует кусок тротуара, который заканчивается так же внезапно, как и начинается. Кругом грязь и огромные лужи», — написала автор сообщения.

Единственной альтернативой, которая позволяет не ходить по грязи, является проезжая часть, где очень интенсивное движение.

Горожанка отметила, что не все дети ездят в школу на автомобиле. Многие ходят пешком и рискуют в лучшем случае сильно испачкаться, а в худшем — попасть под колёса.

Свое сообщение жительница города назвала официальным обращением с просьбой разобраться в ситуации.