«Л'Этуаль» начнет продавать лекарства в барнаульских магазинах

Компания «Л'Этуаль», которая занимается продажей косметики, планирует расширить свой ассортимент за счёт лекарственных препаратов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

«До конца 2022 года „Л'Этуаль“ планирует открыть аптечные корнеры во флагманских магазинах в 21 городе по всей России», — сказано в сообщении.

В список городов попал Барнаул, Новосибирск, а также ряд других населённых пунктов.

Отмечается, что сейчас аптечное направление реализует 3,5 тысячи наименований лекарств, витаминов и БАДов, из которых тысяча позиций доступна онлайн.

Первые три аптеки заработали в трёх магазинах Москвы.