Леонид Федун сложил с себя полномочия президента московского футбольного клуба «Спартак». Как сообщает ТАСС, он не будет принимать участие в управлении командой.

Федун владел контрольным пакетом акций клуба с 2004 года. С момента прихода бизнесмена на пост президента «Спартака» команда выигрывала чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России, а также трижды пробивалась в групповой раунд Лиги чемпионов. В своём прощальном обращении к болельщикам он отметил, что оставляет «Лукойлу» конкурентоспособную команду, которую возглавляет амбициозный тренер, а также профессиональную команду менеджеров и «великолепный стадион». Федун добавил, что это «не некролог», а «Спартак» может дальше рассчитывать на его поддержку и помощь.

Напомним, что сегодня «Лукойл» приобрёл 100% акций клуба «Спартак», а также стадион «Открытие Банк Арена». Уход Федуна может быть связан с планами уехать из России. У бизнесмена и его супруги Заремы Салиховой есть гражданство Кипра.