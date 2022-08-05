Манговый мёд за 750. Что можно купить на «самой сладкой» ярмарке в Барнауле?

В Барнауле на площади Сахарова открылась традиционная ярмарка мёда. Корреспондент amic.ru выяснила, какую «диковинку» там можно найти и по какой цене.

На ярмарке представили более 50 видов мёда. Из необычного — мёд с манго, малиной и черникой стоимостью 750 рублей за килограмм.

«Цены — от 250 до 800 рублей за килограмм. За 800 рублей продают высокогорный мёд из села Усть-Кан Республики Алтай — его всего пять „кубов“ привезли. Самый дешёвый — гречишный за 250 рублей», — рассказала наш корреспондент.

Ярмарка мёда в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Напомним, ярмарка будет проходить до 31 августа — ежедневно с 10:00 до 18:00. Мероприятие приурочили к Медовому Спасу и Дню пчеловода Алтайского края.