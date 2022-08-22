Мне нужна ваша корова, перчатки и катетер. Осеменатор с Алтая победил во всероссийском конкурсе
Такого в истории края ещё не случалось — призовые места заняли сразу два эксперта по искусственному оплодотворению
22 августа 2022, 17:02
Специалисты из Алтайского края заняли призовые места в XVI Всероссийском конкурсе на лучшего оператора по искусственному осеменению крупного рогатого скота, сообщает «Алтайская нива».
«Такого в истории края ещё не случалось. Конкуренция зашкаливала! За победу боролись 96 осеменаторов из 60 регионов!» — отмечает издание.
Третье место в главной номинации «Абсолютный чемпион» получила Елена Митрохина из племзавода «Степной» Немецкого национального района.
Первое место в номинации «Маноцервикальный способ искусственного осеменения» заняла Ирина Белова из СПК «Знамя Родины» Поспелихинского района.
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