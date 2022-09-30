Москвич потратил на отдых на Алтае за четыре дня столько же денег, сколько на яхте на Сейшелах

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о том, какие сферы будут самыми высокооплачиваемыми в ближайшее время. В число лидеров он включил развитие внутреннего туризма.

По словам специалиста, уже сейчас внутренний туризм в России развивается очень активно, а цены на услуги растут, что, по его мнению, приведёт к значительному росту зарплат.

«Для сравнения: я недавно вернулся с Алтая, где отдыхал четыре дня. Там я потратил столько денег, сколько потрачу в декабре на Сейшельских островах во время отдыха на яхте. Как говорится, сравнивайте и делайте выводы», — сказал Валинуров в интервью для «Вечерней Москвы».

Также к перспективным Валинуров отнёс IT, машиностроение, производство электроники и агросектор.