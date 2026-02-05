Врач назвал незаменимый зимний продукт для иммунитета

Квашеная капуста — один из самых любимых народных "пробиотиков" в зимнее время года

05 февраля 2026, 11:33, ИА Амител

Квашеная капуста / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико‑санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости раскрыл полезные свойства квашеной капусты и объяснил, как правильно включать ее в рацион.

По словам эксперта, квашеная капуста заслуженно считается одним из любимых народных "пробиотиков" в зимнее время.

«Квашеная капуста — один из самых любимых народных "пробиотиков" в зимнее время года. И действительно, этот продукт обладает неоспоримыми полезными качествами — благодаря бактериям, вырабатывающимся в процессе брожения, капуста поддерживает микрофлору кишечника, помогая улучшать пищеварение. На этот же процесс позитивно влияет и клетчатка, которой богата капуста. Этот квашеный овощ содержит в себе витамин С, который, как мы знаем, поддерживает иммунитет, витамины В и К, а еще калий, магний и железо», — пояснил Тяжельников.

Врач обратил внимание на низкую калорийность продукта: всего 20 калорий на 100 граммов. Это делает квашеную капусту удачным выбором для тех, кто следит за весом. Однако, подчеркнул специалист, ежедневное употребление необязательно.

«Несмотря на свою пользу, включать квашеную капусту в свой рацион на ежедневной основе нет никакой необходимости. Для здорового взрослого человека достаточно употреблять этот продукт два‑три раза в неделю по 150 граммов», — рекомендовал он.

Тяжельников также предупредил о возможных рисках при чрезмерном употреблении. Из‑за процессов брожения и ферментации квашеная капуста отличается высокой кислотностью, содержит значительное количество соли и иногда сахара.

В промышленной продукции к этому добавляются консерванты. Такое сочетание при избыточном потреблении может негативно сказаться на работе сердечно‑сосудистой системы, почек и желудка.

В заключение врач посоветовал отдавать предпочтение домашней квашеной капусте натурального брожения либо промышленным образцам с максимально простым и коротким составом.

