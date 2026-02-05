НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле едва не сгорела квартира из‑за забытого пылесоса

Жильцы забыли выключить бытовую технику из розетки

05 февраля 2026, 12:03, ИА Амител

Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края
Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края

Вечером 4 февраля в Барнауле случилась чрезвычайная ситуация, которая могла привести к серьезным последствиям. В 16-этажном доме на проспекте Комсомольском загорелся пылесос.

По данным МЧС Алтайского края, вызов о задымлении поступил поздно вечером. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло из‑за короткого замыкания — пылесос остался включенным в розетку. 

К счастью, жильцы самостоятельно ликвидировали огонь до приезда спасателей, поэтому обошлось без пострадавших.

«На место происшествия выезжали 21 пожарный на шести автомобилях. Из квартир эвакуировались 30 человек», — сообщили в МЧС Алтайского края.

В ведомстве напомнили, что даже бытовая техника, оставленная включенной без присмотра, может стать причиной серьезного возгорания.

Ранее сообщалось, что жилой дом загорелся в Славгороде из-за неисправности печной трубы. Площадь пожара составила около 135 квадратных метров.

Напавшая на одноклассников девочка / Фото: Shot

Шестеро в больнице с ожогами. Подробности нападения девочки на школьников в Красноярске

Другие ученики характеризовали ее как замкнутую и отмечали необычный стиль одежды
НОВОСТИПроисшествия

Пожары Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:50:15 05-02-2026

Не понятно, если сам пылесос был выключен кнопкой , где КЗ произошло?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:26 05-02-2026

Ладно утюг, но пылесос! Семья глухонемых была?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:32 05-02-2026

так пылесосы стоят на зарядке постоянно. что не так? давайте подробности

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров