В Барнауле едва не сгорела квартира из‑за забытого пылесоса
Жильцы забыли выключить бытовую технику из розетки
05 февраля 2026, 12:03, ИА Амител
Вечером 4 февраля в Барнауле случилась чрезвычайная ситуация, которая могла привести к серьезным последствиям. В 16-этажном доме на проспекте Комсомольском загорелся пылесос.
По данным МЧС Алтайского края, вызов о задымлении поступил поздно вечером. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло из‑за короткого замыкания — пылесос остался включенным в розетку.
К счастью, жильцы самостоятельно ликвидировали огонь до приезда спасателей, поэтому обошлось без пострадавших.
«На место происшествия выезжали 21 пожарный на шести автомобилях. Из квартир эвакуировались 30 человек», — сообщили в МЧС Алтайского края.
В ведомстве напомнили, что даже бытовая техника, оставленная включенной без присмотра, может стать причиной серьезного возгорания.
Ранее сообщалось, что жилой дом загорелся в Славгороде из-за неисправности печной трубы. Площадь пожара составила около 135 квадратных метров.
13:50:15 05-02-2026
Не понятно, если сам пылесос был выключен кнопкой , где КЗ произошло?
15:02:26 05-02-2026
Ладно утюг, но пылесос! Семья глухонемых была?
15:17:32 05-02-2026
так пылесосы стоят на зарядке постоянно. что не так? давайте подробности