В Барнауле едва не сгорела квартира из‑за забытого пылесоса

Жильцы забыли выключить бытовую технику из розетки

05 февраля 2026, 12:03, ИА Амител

Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края

Вечером 4 февраля в Барнауле случилась чрезвычайная ситуация, которая могла привести к серьезным последствиям. В 16-этажном доме на проспекте Комсомольском загорелся пылесос.

По данным МЧС Алтайского края, вызов о задымлении поступил поздно вечером. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло из‑за короткого замыкания — пылесос остался включенным в розетку.

К счастью, жильцы самостоятельно ликвидировали огонь до приезда спасателей, поэтому обошлось без пострадавших.

«На место происшествия выезжали 21 пожарный на шести автомобилях. Из квартир эвакуировались 30 человек», — сообщили в МЧС Алтайского края.

В ведомстве напомнили, что даже бытовая техника, оставленная включенной без присмотра, может стать причиной серьезного возгорания.

