Силовики задержали председателя комитета Госсобрания Республики Алтай Сергея Тимошенского

По делу, в рамках которого произошло задержание, проходит несколько человек

05 февраля 2026, 11:19, ИА Амител

Сергей Тимошенский / Фото: @timoshenskiy_s
В Горно‑Алтайске задержан Сергей Тимошенский — председатель комитета Государственного Собрания Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике, сообщает источник издания "Новости Горного Алтая".

В рамках уголовного дела проходят несколько фигурантов. В их офисах и по месту жительства проводятся обыски и иные оперативно‑следственные действия. 

Напомним, в Алтайском крае 5 февраля произошли задержания ряда представителей КПРФ. Арестован депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Андрей Чернобай — первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ. 

Помимо него, задержаны несколько активных коммунистов, в том числе заместитель председателя АКЗС Юрий Кропотин и главный редактор партийной газеты "Голос труда" Дарья Зулина. Обыски начались утром, подробности вменяемых деяний пока не раскрываются.

Эта серия задержаний продолжает линию уголовных дел против депутатов от КПРФ в регионе. В ноябре 2025 года была задержана депутат АКЗС Людмила Клюшникова.

По версии следствия, она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая, как утверждается, не выполняла обязанностей и предоставляла подложные документы. 

В результате с 2021 по 2025 год из краевого бюджета было получено около 3 млн рублей. Первоначально суд отправил обеих в СИЗО, однако в декабре их освободили под подписку о невыезде.

По информации портала amic.ru, сейчас проверяется причастность к мошенническим схемам еще нескольких депутатов и сотрудников АКЗС.

Подобные обвинения звучат и в отношении бывшего депутата АКЗС Сергея Матасова. Его судят по делу о фиктивном трудоустройстве двух родственников на должности помощников.

На последнем заседании Матасов выступил с последним словом, попросив не лишать его свободы и заявив о готовности "бороться с фашизмом".

На данный момент официальные комментарии от правоохранительных органов и региональных властей по большинству эпизодов ограничены, а детали расследований продолжают уточняться.

Людмила Клюшникова на суде/ Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Шумиха и негатив. В СК рассказали, как "некие лица" пытаются повлиять на дело Клюшниковой

Следователь Дмитрий Болдаков подчеркнул, что когда возбуждалось дело, он был готов к тому, что все может выйти в публичную плоскость
Комментарии 8

Avatar Picture
Мусик

11:23:23 05-02-2026

у них что там - сезон охоты открылся?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:49 05-02-2026

Мусик (11:23:23 05-02-2026) у них что там - сезон охоты открылся?...
это к вопросу, что ничего не происходит, тут народ все слезы льет. оооочень даже происходит ))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:12 05-02-2026

Мусик (11:23:23 05-02-2026) у них что там - сезон охоты открылся?... Очевидно же. Губера не просто так из Московии прислали. А "порядок наводить"

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:57:27 05-02-2026

Гость (11:51:12 05-02-2026) Очевидно же. Губера не просто так из Московии прислали. А "п... объективно говоря - с земельным вопросом у нас лучше.
там прям масштабно намечается. на подходе новости про сельхозку.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:47 05-02-2026

Фильмы показывают про 1937 год, как врагов народа в "высших эшелонах" власти арестовывали и т.д. Нынешнее время чем то похоже. Интересно наблюдать.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:50:09 05-02-2026

Гость (11:38:47 05-02-2026) Фильмы показывают про 1937 год, как врагов народа в "высших ... думаете вы безгрешны?
а если подумать?
не вы ли вчера бычек мимо урны бросили?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:58 05-02-2026

Отсутствие у Вас судимости-это не Ваша заслуга-это наша недоработка...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Г

12:41:09 05-02-2026

Расплодили подобных паразитов,присоединить к краю и дело с концом

  1 Нравится
Ответить
