Силовики задержали председателя комитета Госсобрания Республики Алтай Сергея Тимошенского

По делу, в рамках которого произошло задержание, проходит несколько человек

05 февраля 2026, 11:19, ИА Амител

Сергей Тимошенский / Фото: @timoshenskiy_s

В Горно‑Алтайске задержан Сергей Тимошенский — председатель комитета Государственного Собрания Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике, сообщает источник издания "Новости Горного Алтая".

В рамках уголовного дела проходят несколько фигурантов. В их офисах и по месту жительства проводятся обыски и иные оперативно‑следственные действия.

Напомним, в Алтайском крае 5 февраля произошли задержания ряда представителей КПРФ. Арестован депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Андрей Чернобай — первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ.

Помимо него, задержаны несколько активных коммунистов, в том числе заместитель председателя АКЗС Юрий Кропотин и главный редактор партийной газеты "Голос труда" Дарья Зулина. Обыски начались утром, подробности вменяемых деяний пока не раскрываются.

Эта серия задержаний продолжает линию уголовных дел против депутатов от КПРФ в регионе. В ноябре 2025 года была задержана депутат АКЗС Людмила Клюшникова.

По версии следствия, она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая, как утверждается, не выполняла обязанностей и предоставляла подложные документы.

В результате с 2021 по 2025 год из краевого бюджета было получено около 3 млн рублей. Первоначально суд отправил обеих в СИЗО, однако в декабре их освободили под подписку о невыезде.

По информации портала amic.ru, сейчас проверяется причастность к мошенническим схемам еще нескольких депутатов и сотрудников АКЗС.

Подобные обвинения звучат и в отношении бывшего депутата АКЗС Сергея Матасова. Его судят по делу о фиктивном трудоустройстве двух родственников на должности помощников.

На последнем заседании Матасов выступил с последним словом, попросив не лишать его свободы и заявив о готовности "бороться с фашизмом".

На данный момент официальные комментарии от правоохранительных органов и региональных властей по большинству эпизодов ограничены, а детали расследований продолжают уточняться.



