Силовики задержали председателя комитета Госсобрания Республики Алтай Сергея Тимошенского
По делу, в рамках которого произошло задержание, проходит несколько человек
05 февраля 2026, 11:19, ИА Амител
В Горно‑Алтайске задержан Сергей Тимошенский — председатель комитета Государственного Собрания Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике, сообщает источник издания "Новости Горного Алтая".
В рамках уголовного дела проходят несколько фигурантов. В их офисах и по месту жительства проводятся обыски и иные оперативно‑следственные действия.
Напомним, в Алтайском крае 5 февраля произошли задержания ряда представителей КПРФ. Арестован депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Андрей Чернобай — первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ.
Помимо него, задержаны несколько активных коммунистов, в том числе заместитель председателя АКЗС Юрий Кропотин и главный редактор партийной газеты "Голос труда" Дарья Зулина. Обыски начались утром, подробности вменяемых деяний пока не раскрываются.
Эта серия задержаний продолжает линию уголовных дел против депутатов от КПРФ в регионе. В ноябре 2025 года была задержана депутат АКЗС Людмила Клюшникова.
По версии следствия, она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая, как утверждается, не выполняла обязанностей и предоставляла подложные документы.
В результате с 2021 по 2025 год из краевого бюджета было получено около 3 млн рублей. Первоначально суд отправил обеих в СИЗО, однако в декабре их освободили под подписку о невыезде.
По информации портала amic.ru, сейчас проверяется причастность к мошенническим схемам еще нескольких депутатов и сотрудников АКЗС.
Подобные обвинения звучат и в отношении бывшего депутата АКЗС Сергея Матасова. Его судят по делу о фиктивном трудоустройстве двух родственников на должности помощников.
На последнем заседании Матасов выступил с последним словом, попросив не лишать его свободы и заявив о готовности "бороться с фашизмом".
На данный момент официальные комментарии от правоохранительных органов и региональных властей по большинству эпизодов ограничены, а детали расследований продолжают уточняться.
11:23:23 05-02-2026
у них что там - сезон охоты открылся?
11:50:49 05-02-2026
Мусик (11:23:23 05-02-2026) у них что там - сезон охоты открылся?...
это к вопросу, что ничего не происходит, тут народ все слезы льет. оооочень даже происходит ))
11:51:12 05-02-2026
Мусик (11:23:23 05-02-2026) у них что там - сезон охоты открылся?... Очевидно же. Губера не просто так из Московии прислали. А "порядок наводить"
11:57:27 05-02-2026
Гость (11:51:12 05-02-2026) Очевидно же. Губера не просто так из Московии прислали. А "п... объективно говоря - с земельным вопросом у нас лучше.
там прям масштабно намечается. на подходе новости про сельхозку.
11:38:47 05-02-2026
Фильмы показывают про 1937 год, как врагов народа в "высших эшелонах" власти арестовывали и т.д. Нынешнее время чем то похоже. Интересно наблюдать.
11:50:09 05-02-2026
Гость (11:38:47 05-02-2026) Фильмы показывают про 1937 год, как врагов народа в "высших ... думаете вы безгрешны?
а если подумать?
не вы ли вчера бычек мимо урны бросили?
12:22:58 05-02-2026
Отсутствие у Вас судимости-это не Ваша заслуга-это наша недоработка...
12:41:09 05-02-2026
Расплодили подобных паразитов,присоединить к краю и дело с концом