"Ставили незачет". В Новосибирске студентку отчислили из медколледжа из-за длинных ногтей
Девушка обращалась в прокуратуру и Роспотребнадзор, но ведомства не нашли нарушений, ссылаясь на ее пропуски и неуспеваемость
05 февраля 2026, 11:45, ИА Амител
32-летняя Евгения Заседателева, имеющая высшее юридическое образование и опыт преподавания в вузе, решила кардинально сменить профессию и в 2024 году поступила на платное отделение медицинского колледжа в Новосибирске, чтобы стать фельдшером.
Первый семестр прошел успешно, но во втором начались проблемы из-за пропусков, которые необходимо было отрабатывать. Конфликт разгорелся с новой преподавательницей по сестринскому делу.
«Она стала придираться... требовала наизусть цитировать материал из учебника. Я не смогла и получила двойку», — рассказала Заседателева "КП-Новосибирск".
Ситуацию усугубил внешний вид студентки.
«В деканате я узнала, что за некоторые занятия она ставила мне двойки из-за слишком длинных ногтей, покрытых лаком, ссылаясь на внутренний запрет в колледже», — утверждает Евгения.
Она убрала длину и покрытие, но, по ее словам, это не помогло: преподавательница продолжала считать ее вид недопустимым.
Несмотря на то, что Роспотребнадзор в своем ответе уточнил, что запрет на маникюр по СанПиНу касается работающих медиков, а не студентов, колледж настаивал на своем.
Из-за накопленных двоек и пропусков студентку не допустили к зачету. После жалоб в надзорные органы, которые не нашли нарушений, и попытки оспорить действия администрации в суде последовало отчисление.
«Внезапно у меня всплыли новые пропуски, которые не были отработаны... На следующий день [после комиссии] получила приказ об отчислении», — говорит Заседателева.
Официальная позиция колледжа и регионального Минздрава сводится к академической неуспеваемости студентки.
«Во втором семестре вами по неуважительной причине были допущены неоднократные пропуски занятий и выявлена неуспеваемость по двум дисциплинам... Все действующие в колледже локальные нормативные акты... не нарушают прав обучающихся», — гласит официальный ответ ведомства.
Евгения Заседателева подала два иска: один — о незаконности внутренних правил, второй — о восстановлении на учебе и компенсации морального вреда.
«Сумма не так важна: мне важно, чтобы те ребята, которым сейчас 17–18 лет, могли нормально учиться», — заявляет она, продолжая борьбу в суде.
11:51:42 05-02-2026
Да уж, сдать зачёты не смогла и в суд пошла. Срамота.
12:57:27 05-02-2026
Гость (11:51:42 05-02-2026) Да уж, сдать зачёты не смогла и в суд пошла. Срамота.... Ну типо юристка же, видимо больше ничего не умеет кроме как натягивать сову на глобус.
12:06:41 05-02-2026
"32-летняя , имеющая высшее юридическое образование поступила на платное чтобы стать фельдшером" ?!
12:18:52 05-02-2026
Шинник (12:06:41 05-02-2026) "32-летняя , имеющая высшее юридическое образование поступил... А что вас удивляет? Знакомая после рождения ребенка пошла в мед. колледж, чтобы можно было работать массажисткой легально. Как по мне, вполне нормальный подход. И да, там тоже было высшее, правда, не юридическое.
12:23:00 05-02-2026
Она туда учиться пошла чтобы что? Не ходить на занятия и судиться?
14:46:07 05-02-2026
«Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей»
А. С. Пушкин
15:20:50 05-02-2026
Не хотел бы я попасть на прием к такому фельдшеру.
22:16:41 05-02-2026
Гость (15:20:50 05-02-2026) Не хотел бы я попасть на прием к такому фельдшеру.... Не попадете, не волнуйтесь, она даже если закончит работать им (фельдшером) не будет. Юристом же не работает, вот и фельдшером не будет.