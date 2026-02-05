"Ставили незачет". В Новосибирске студентку отчислили из медколледжа из-за длинных ногтей

Девушка обращалась в прокуратуру и Роспотребнадзор, но ведомства не нашли нарушений, ссылаясь на ее пропуски и неуспеваемость

05 февраля 2026, 11:45, ИА Амител

Девушка избавилась от длинных ногтей / Фото: "КП-Новосибирск"

32-летняя Евгения Заседателева, имеющая высшее юридическое образование и опыт преподавания в вузе, решила кардинально сменить профессию и в 2024 году поступила на платное отделение медицинского колледжа в Новосибирске, чтобы стать фельдшером.

Первый семестр прошел успешно, но во втором начались проблемы из-за пропусков, которые необходимо было отрабатывать. Конфликт разгорелся с новой преподавательницей по сестринскому делу.

«Она стала придираться... требовала наизусть цитировать материал из учебника. Я не смогла и получила двойку», — рассказала Заседателева "КП-Новосибирск".

Ситуацию усугубил внешний вид студентки.

«В деканате я узнала, что за некоторые занятия она ставила мне двойки из-за слишком длинных ногтей, покрытых лаком, ссылаясь на внутренний запрет в колледже», — утверждает Евгения.

Она убрала длину и покрытие, но, по ее словам, это не помогло: преподавательница продолжала считать ее вид недопустимым.

Несмотря на то, что Роспотребнадзор в своем ответе уточнил, что запрет на маникюр по СанПиНу касается работающих медиков, а не студентов, колледж настаивал на своем.

Из-за накопленных двоек и пропусков студентку не допустили к зачету. После жалоб в надзорные органы, которые не нашли нарушений, и попытки оспорить действия администрации в суде последовало отчисление.

«Внезапно у меня всплыли новые пропуски, которые не были отработаны... На следующий день [после комиссии] получила приказ об отчислении», — говорит Заседателева.

Официальная позиция колледжа и регионального Минздрава сводится к академической неуспеваемости студентки.

«Во втором семестре вами по неуважительной причине были допущены неоднократные пропуски занятий и выявлена неуспеваемость по двум дисциплинам... Все действующие в колледже локальные нормативные акты... не нарушают прав обучающихся», — гласит официальный ответ ведомства.

Евгения Заседателева подала два иска: один — о незаконности внутренних правил, второй — о восстановлении на учебе и компенсации морального вреда.