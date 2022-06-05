На Алтай запускают рейсы из Казани, Салехарда и Нового Уренгоя

С середины июня в Горно-Алтай будут осуществляться авиарейсы из Казани, Салехарда и Нового Уренгоя. Как сообщает «КП на Алтае», с 17 июня авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет прямые рейсы из Казани в Горно-Алтайск. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Вылет из Казани намечен на 00:20, прибытие в Республику Алтай в 08:00. Обратно борт отправляется в 08:45 — приземление в Казани в 08:20 по местному времени. Стоимость билетов начинается от 16 тысяч рублей. Полетная программа продлится до 28 октября.

Также 19 июня самолеты начнут летать из Нового Уренгоя, а с 21 июня из Салехарда. Рейсы стоят в расписании по воскресеньям и вторникам, соответственно.

Полеты будут осуществляться на самолетах типа Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 93 посадочных мест с двумя классами обслуживания: бизнес и эконом. Стоимость от 10,5 тысяч рублей в одну сторону.