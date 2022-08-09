На грани катастрофы: ЛДПР обращает внимание на проблемы с транспортом из-за ремонта моста на Новом рынке

Ремонт путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка доставляет массу неудобств барнаульцам. Ситуация усугубится осенью, когда вернутся все отпускники, выйдут школьники и студенты, ухудшится погода, заявили в ЛДПР. Новая схема движения транспорта не решит проблему и только её усугубит. Нужно что-то делать, говорят в партии, и предлагают три инициативы.

«Власти города призвали владельцев личных автомобилей пересесть на общественный транспорт, чтобы в период реконструкции моста было меньше пробок. Вот только трамваи и троллейбусы убрали с линий, автобусы переполнены. Пересаживаться попросту некуда. Зимой ситуация осложнится: снег и лёд поставят крест на мобильности жителей, которым придётся мерзнуть в ожидании транспорта, опаздывать и сжигать в пробках бензин», — говорят в партии.

Представители партии объявили о сборе подписей в поддержку своей инициативы, подпись может поставить любой неравнодушный гражданин.

Документ содержит несколько пунктов:

Сократить срок ремонта моста как минимум на три месяца, чтобы он был готов к 1 сентября 2023 года. Увеличить количество общественного транспорта на линии и улучшить организацию движения. Например, организовать реверсивное движение на объездных магистралях, в утренние часы пик добавлять полосы в сторону центра, в вечерние — из него. Кроме того, на ключевых перекрёстках в часы пик должны ежедневно работать регулировщики. Усилить контроль за ремонтом, организацией дорожного движения и очистки дорог от снега со стороны чиновников.

«Ремонтные работы идут медленно, в некоторые дни на мосту можно не встретить рабочих. Власть пытается представить дело так, будто с железной дорогой невозможно договориться и постоянно ссылаются на малые „окна“, то есть допустимое время работы с остановкой движения. ЛДПР напрямую передаст РЖД собранные под инициативой подписи горожан, чтобы узнать, существует ли такая проблема на самом деле», — добавили в ЛДПР.

Ознакомиться с подробной инициативой ЛДПР и оставить свою подпись в поддержку можно на специально созданном сайте.