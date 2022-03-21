«Нерешаемых задач нет»: известный алтайский дорожник рассказал о рисках отрасли из-за санкций

Планы по строительству и ремонту дорог в 2022 году в Алтайском крае остаются без изменений, несмотря на санкции в отношении России. Однако некоторые риски по приобретению и ремонту дорожной техники остаются высокими. Об этом заявил депутат АКЗС, директор ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление № 4» Николай Данилин.

«Заказчики всех уровней не секвестрировали бюджеты заявленных ранее проектов и все заложенные на это средства планируют транслировать исполнителям. Информации по какому-либо урезанию финансирования дорожной отрасли нет», — приводит слова Данилина пресс-служба АКЗС.

По мнению депутата, у подрядчиков региона есть все возможности, чтобы выполнить уже заключённые контракты на этот год. Цена на стройматериалы не должна существенно вырасти, потому что песок, щебень и битум, которые используют дорожники, в основном местного производства, поэтому они не зависят от курса доллара. Кроме того, практически у всех импортных материалов есть российские аналоги.

«Битум весь российский, и нефтеперерабатывающие заводы пока никаких рисков по росту стоимости или падению объёмов производства нам не озвучивают. Более того, цены на него не поднимаются. Обычно за две недели марта битум дорожал на несколько тысяч рублей. Но пока, в том числе и благодаря чёткой позиции правительства России, цена ни на рубль не повысилась. Дизельное топливо тоже не подорожало. Я не исключаю, что федеральное правительство примет решение по снижению цен на эти нефтепродукты, чтобы компенсировать часть затрат строителей», — уточнил Николай Данилин.

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При этом депутат АКЗС пояснил, что в некоторых аспектах у дорожников есть тревожность. Например, значительная часть техники — импортная. Сейчас из-за санкций её привести в Россию невозможно. Даже по завышенным ценам. Поставщики говорят, что пока в Европе нет конкретики, что относится к санкционным товарам, а что вошло в перечень исключений.

«Мы успели укомплектовать нашу технику запасными частями, отремонтировать, где это было необходимо. Как скоро поставщики разберутся с санкционными списками товаров, как быстро отработают новые логистические маршруты через дружественные страны, прогнозировать не берусь, как и то, возникнут ли эти проблемы вообще. Риски есть, но насколько они будут весомыми, ещё непонятно», — пояснил Николай Данилин.

Депутат АКЗС уверен, что на уровне правительства РФ разработаны механизмы, которые позволят в случае резкого повышения цен на какие-либо стройматериалы оперативно провести перерасчёт сметной стоимости объекта. Также за ценами на рынке следят антимонопольная служба и другие органы власти.

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«На начало сезона дорожники края укомплектованы. Есть запасы битума, щебня, горючего и техники. Рисков, что мы сорвём начало сезона дорожно-строительных работ, нет. Сейчас основная задача — взять небольшую паузу, чтобы избежать спекулятивной раскачки рынка, а дальше действовать по обстоятельствам. На внешние факторы мы повлиять не можем, поэтому надо приспосабливаться к новым условиям. Есть риски, но есть и возможные варианты решения. Нерешаемых задач нет», — резюмирует директор ДСУ № 4.

Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заявил, что все ремонтные работы в 2022 году пройдут в срок. Согласно планам краевого Минтранса, дорожный фонд в 2022 году составит 19,3 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. На эти деньги планируется построить и отремонтировать 703 километра автодорог.