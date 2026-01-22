НОВОСТИОбщество

В Барнауле пожаловались на заваленные снегом пешеходные дорожки на улице Сухэ-Батора

Жителям теперь приходится либо пробираться по узким протоптанным тропам, либо перелезать через снежные кучи

22 января 2026, 14:00, ИА Амител

Заваленные снегом пешеходные дорожки / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Заваленные снегом пешеходные дорожки / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители Индустриального района Барнаула пожаловались на заваленную снегом пешеходную дорожку возле домов на улице Сухэ-Батора из-за действий управляющей компании УК "Эталон". Об этом сообщила читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".

По словам горожанки, два дня назад двор дома по адресу Сухэ-Батора, 11 (50 лет СССР, 2) был расчищен, однако весь убранный снег управляющая компания свалила на пешеходную дорожку вдоль дома Сухэ-Батора, 13. В результате оказался перегорожен проход к пешеходному переходу и остановке общественного транспорта. Жителям теперь приходится либо пробираться по узким протоптанным тропам, либо перелезать через снежные кучи.

Автор обращения отмечает, что накануне жильцы звонили в администрацию Индустриального района, однако ситуация не изменилась. Также, по его словам, снегом завалена территория возле ЗАГСа – там расчистили парковку, но пешеходные пути остались перекрыты.

«Почему мы теперь должны пробираться к переходу по "козьим тропам" или преодолевать снежные горы? Разве управляющая компания не должна вывозить снег?» – возмущается жительница, призывая ответственные службы принять меры.

Ранее сообщалось, что в Барнауле жители пожаловались на опасный путь к школе № 13 по переулку Ядринцева на участке от улицы Пролетарской до улицы Анатолия. По словам горожан, детям приходится идти в учебное заведение прямо по проезжей части из-за отсутствия тротуаров и уличного освещения.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

14:02:19 22-01-2026

Тоже самое сегодня на Матросова. Снегоуборщик завалил снегом остановки ОТ, пешеходные переходы на светофоре.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:41 22-01-2026

Гость (14:02:19 22-01-2026) Тоже самое сегодня на Матросова. Снегоуборщик завалил снегом... я видел! пожилые и дети НЕ МОГУТ передраться через завалы, не могут попасть в магазины! дороги с колеями и спецтранспорт не проедет! опасность для жизни горожан налицо. Кто так работает, призван помогать - а на деле вредители хуже врагов!! специально что-ли делается такое?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:14 22-01-2026

А можно ли и кому пожаловаться на весь Барнаул?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:02 22-01-2026

Гость (14:25:14 22-01-2026) А можно ли и кому пожаловаться на весь Барнаул?... Пишите в спортлото. Там помогут.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:28 22-01-2026

Гость (14:25:14 22-01-2026) А можно ли и кому пожаловаться на весь Барнаул?... га сайте города или через госуслуги, примерно через месяц начнут отвечать

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
горожанин

15:02:39 22-01-2026

гора в 1 метр высотой стоит на остановке трамвая Шумакова. Люди катятся кто на дорогу по которой несутся грузовики кто под трамвай. Власти не реагируют. Буду в прокуратуру Москвы на губернатора телегу писать...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:04 22-01-2026

горожанин (15:02:39 22-01-2026) гора в 1 метр высотой стоит на остановке трамвая Шумакова. Л... Прокуратуре Москвы глубоко фиолетово на губернатора Алтайского края.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:45 22-01-2026

Опять заныли... Зато самокатов на дорогах нет!!!🤗

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
qwerty

16:08:28 22-01-2026

Карлин пролонгировался на должности главы - теперь до следующих выборов можно забы(и)ть на родимый город... А жкх-шники экономят на вывозе снега, не забывая при этом регулярно (почему-то так думается) записывать его (вывоз) в ведомости..

Так и живем.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:52 22-01-2026

qwerty (16:08:28 22-01-2026) Карлин пролонгировался на должности главы - теперь до следую... подскажите, про какого Карлина речь идет?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:46 22-01-2026

Гость (16:20:52 22-01-2026) подскажите, про какого Карлина речь идет? ... да там какой-то чел пишет из прошлого века. навер только что из запоя вышел, политический обозреватель)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:01 23-01-2026

qwerty (16:08:28 22-01-2026) Карлин пролонгировался на должности главы - теперь до следую... Да уж. Сколько лет прошло, а не чего не изменилось. Скоро весна, снег растает, тратуары и остановки самоочистятся.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров