В Барнауле пожаловались на заваленные снегом пешеходные дорожки на улице Сухэ-Батора

Жителям теперь приходится либо пробираться по узким протоптанным тропам, либо перелезать через снежные кучи

22 января 2026, 14:00, ИА Амител

Заваленные снегом пешеходные дорожки / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители Индустриального района Барнаула пожаловались на заваленную снегом пешеходную дорожку возле домов на улице Сухэ-Батора из-за действий управляющей компании УК "Эталон". Об этом сообщила читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".

По словам горожанки, два дня назад двор дома по адресу Сухэ-Батора, 11 (50 лет СССР, 2) был расчищен, однако весь убранный снег управляющая компания свалила на пешеходную дорожку вдоль дома Сухэ-Батора, 13. В результате оказался перегорожен проход к пешеходному переходу и остановке общественного транспорта. Жителям теперь приходится либо пробираться по узким протоптанным тропам, либо перелезать через снежные кучи.

Автор обращения отмечает, что накануне жильцы звонили в администрацию Индустриального района, однако ситуация не изменилась. Также, по его словам, снегом завалена территория возле ЗАГСа – там расчистили парковку, но пешеходные пути остались перекрыты.

«Почему мы теперь должны пробираться к переходу по "козьим тропам" или преодолевать снежные горы? Разве управляющая компания не должна вывозить снег?» – возмущается жительница, призывая ответственные службы принять меры.

Ранее сообщалось, что в Барнауле жители пожаловались на опасный путь к школе № 13 по переулку Ядринцева на участке от улицы Пролетарской до улицы Анатолия. По словам горожан, детям приходится идти в учебное заведение прямо по проезжей части из-за отсутствия тротуаров и уличного освещения.