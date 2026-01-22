В Барнауле пожаловались на заваленные снегом пешеходные дорожки на улице Сухэ-Батора
Жителям теперь приходится либо пробираться по узким протоптанным тропам, либо перелезать через снежные кучи
Жители Индустриального района Барнаула пожаловались на заваленную снегом пешеходную дорожку возле домов на улице Сухэ-Батора из-за действий управляющей компании УК "Эталон". Об этом сообщила читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".
По словам горожанки, два дня назад двор дома по адресу Сухэ-Батора, 11 (50 лет СССР, 2) был расчищен, однако весь убранный снег управляющая компания свалила на пешеходную дорожку вдоль дома Сухэ-Батора, 13. В результате оказался перегорожен проход к пешеходному переходу и остановке общественного транспорта. Жителям теперь приходится либо пробираться по узким протоптанным тропам, либо перелезать через снежные кучи.
Автор обращения отмечает, что накануне жильцы звонили в администрацию Индустриального района, однако ситуация не изменилась. Также, по его словам, снегом завалена территория возле ЗАГСа – там расчистили парковку, но пешеходные пути остались перекрыты.
«Почему мы теперь должны пробираться к переходу по "козьим тропам" или преодолевать снежные горы? Разве управляющая компания не должна вывозить снег?» – возмущается жительница, призывая ответственные службы принять меры.
14:02:19 22-01-2026
Тоже самое сегодня на Матросова. Снегоуборщик завалил снегом остановки ОТ, пешеходные переходы на светофоре.
17:50:41 22-01-2026
Гость (14:02:19 22-01-2026) Тоже самое сегодня на Матросова. Снегоуборщик завалил снегом... я видел! пожилые и дети НЕ МОГУТ передраться через завалы, не могут попасть в магазины! дороги с колеями и спецтранспорт не проедет! опасность для жизни горожан налицо. Кто так работает, призван помогать - а на деле вредители хуже врагов!! специально что-ли делается такое?
14:25:14 22-01-2026
А можно ли и кому пожаловаться на весь Барнаул?
15:16:02 22-01-2026
Гость (14:25:14 22-01-2026) А можно ли и кому пожаловаться на весь Барнаул?... Пишите в спортлото. Там помогут.
17:51:28 22-01-2026
Гость (14:25:14 22-01-2026) А можно ли и кому пожаловаться на весь Барнаул?... га сайте города или через госуслуги, примерно через месяц начнут отвечать
15:02:39 22-01-2026
гора в 1 метр высотой стоит на остановке трамвая Шумакова. Люди катятся кто на дорогу по которой несутся грузовики кто под трамвай. Власти не реагируют. Буду в прокуратуру Москвы на губернатора телегу писать...
15:17:04 22-01-2026
горожанин (15:02:39 22-01-2026) гора в 1 метр высотой стоит на остановке трамвая Шумакова. Л... Прокуратуре Москвы глубоко фиолетово на губернатора Алтайского края.
15:57:45 22-01-2026
Опять заныли... Зато самокатов на дорогах нет!!!🤗
16:08:28 22-01-2026
Карлин пролонгировался на должности главы - теперь до следующих выборов можно забы(и)ть на родимый город... А жкх-шники экономят на вывозе снега, не забывая при этом регулярно (почему-то так думается) записывать его (вывоз) в ведомости..
Так и живем.
16:20:52 22-01-2026
qwerty (16:08:28 22-01-2026) Карлин пролонгировался на должности главы - теперь до следую... подскажите, про какого Карлина речь идет?
17:52:46 22-01-2026
Гость (16:20:52 22-01-2026) подскажите, про какого Карлина речь идет? ... да там какой-то чел пишет из прошлого века. навер только что из запоя вышел, политический обозреватель)))
09:16:01 23-01-2026
qwerty (16:08:28 22-01-2026) Карлин пролонгировался на должности главы - теперь до следую... Да уж. Сколько лет прошло, а не чего не изменилось. Скоро весна, снег растает, тратуары и остановки самоочистятся.