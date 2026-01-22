Полиция изъяла оружие и боеприпасы у продавца нелегального алкоголя на Алтае

Фальсифицированная продукция сбывалась как через небольшие торговые точки, так и напрямую частным лицам

22 января 2026

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае полицейские пресекли незаконный оборот контрафактного алкоголя и табака, а также изъяли оружие и боеприпасы у местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по краю.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД по Новоалтайску установили, что 52-летний мужчина, ранее судимый за кражу, занимался продажей фальсифицированного алкоголя и немаркированных сигарет. В ходе обыска в двух арендованных гаражах правоохранители обнаружили около 750 бутылок водки, коньяка и виски с этикетками известных брендов без акцизных марок, а также порядка пяти тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки.

По данным полиции, нелегальная продукция сбывалась как через небольшие торговые точки, так и напрямую частным лицам. Экспертиза показала, что изъятый алкоголь является поддельным, а общий ущерб оценивается примерно в один миллион рублей.

Кроме того, в одном из гаражей были найдены охотничье ружье ИЖ-18, травматический пистолет ИЖ-79 и 50 патронов различного калибра. Баллистическая экспертиза подтвердила, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Сам мужчина заявил, что якобы нашел арсенал в лесополосе неподалеку от города и хранил его в гараже.

По фактам незаконного оборота немаркированной продукции и хранения оружия возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 171.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Бийске семейная пара прятала в гараже две тысячи литров нелегального алкоголя. По предварительным данным, 60-летний мужчина закупал спиртосодержащие напитки в соседнем регионе и продавал по цене ниже рыночной.