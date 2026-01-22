Невеста Кулебы предложила сидящим без отопления украинцам греться вибраторами

Павелецкая владеет своим секс-шопом и сейчас продвигает "игрушки для холодных вечеров"

22 января 2026, 12:30, ИА Амител

Светлана Павелецкая / Кадр из видео Telegram-канала "Политика страны"

Светлана Павелецкая, невеста экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложила жителям страны во время холодов греться вибраторами, пишет местное издание "Политика страны" в своем Telegram-канале.

Павелецкая, владеющая секс-шопом, рассказала, что в ее магазине есть вибраторы с подогревом.

«Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», – заявила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 21 января 60% жителей Киева остаются без света и почти 30% – без тепла. Также непростая ситуация складывается в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

