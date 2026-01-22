Невеста Кулебы предложила сидящим без отопления украинцам греться вибраторами
Павелецкая владеет своим секс-шопом и сейчас продвигает "игрушки для холодных вечеров"
22 января 2026, 12:30, ИА Амител
Светлана Павелецкая, невеста экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложила жителям страны во время холодов греться вибраторами, пишет местное издание "Политика страны" в своем Telegram-канале.
Павелецкая, владеющая секс-шопом, рассказала, что в ее магазине есть вибраторы с подогревом.
«Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», – заявила она.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 21 января 60% жителей Киева остаются без света и почти 30% – без тепла. Также непростая ситуация складывается в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.
Ранее в Сети обнародовали записи беседы между президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном. Последний сообщает о принятии украинским президентом Владимиром Зеленским инициативы, касающейся месячного перемирия.
12:45:58 22-01-2026
"О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух" С Век живи, век учись в применении известных изделий)))
12:47:33 22-01-2026
Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», – заявила она.///Видимо у нее уже есть успешный опыт)
12:58:02 22-01-2026
Ну уж если целый экс-министр не смог себе вменяемую найти, то что сказать рядовых?
13:30:25 22-01-2026
Гость (12:58:02 22-01-2026) Ну уж если целый экс-министр не смог себе вменяемую найти, т... Там всё просто, она этими изделиями торгует. Что имеет, то и предлагает
13:05:11 22-01-2026
если мерзнешь, то надо бабу голую, а лучше две.
сбитые над балтикой летчики, фигни не посоветуют
13:08:08 22-01-2026
Это точно не утка новость?
14:01:26 22-01-2026
И "зеле" пусть парочку воткнут для сугреву.)))
14:29:43 22-01-2026
Они там всё такие, обдолбанные чем то?
01:32:32 23-01-2026
Думаю, что она сама просто перегрелась, а так плохого женщина никогда не посоветует.