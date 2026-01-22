НОВОСТИОбщество

Невеста Кулебы предложила сидящим без отопления украинцам греться вибраторами

Павелецкая владеет своим секс-шопом и сейчас продвигает "игрушки для холодных вечеров"

22 января 2026, 12:30, ИА Амител

Светлана Павелецкая / Кадр из видео Telegram-канала "Политика страны"
Светлана Павелецкая / Кадр из видео Telegram-канала "Политика страны"

Светлана Павелецкая, невеста экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложила жителям страны во время холодов греться вибраторами, пишет местное издание "Политика страны" в своем Telegram-канале.

Павелецкая, владеющая секс-шопом, рассказала, что в ее магазине есть вибраторы с подогревом.

«Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», – заявила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 21 января 60% жителей Киева остаются без света и почти 30% – без тепла. Также непростая ситуация складывается в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Ранее в Сети обнародовали записи беседы между президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном. Последний сообщает о принятии украинским президентом Владимиром Зеленским инициативы, касающейся месячного перемирия.

Комментарии 9

Avatar Picture
ВВП

12:45:58 22-01-2026

"О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух" С Век живи, век учись в применении известных изделий)))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:33 22-01-2026

Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», – заявила она.///Видимо у нее уже есть успешный опыт)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:02 22-01-2026

Ну уж если целый экс-министр не смог себе вменяемую найти, то что сказать рядовых?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:30:25 22-01-2026

Гость (12:58:02 22-01-2026) Ну уж если целый экс-министр не смог себе вменяемую найти, т... Там всё просто, она этими изделиями торгует. Что имеет, то и предлагает

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:11 22-01-2026

если мерзнешь, то надо бабу голую, а лучше две.
сбитые над балтикой летчики, фигни не посоветуют

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:08 22-01-2026

Это точно не утка новость?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:26 22-01-2026

И "зеле" пусть парочку воткнут для сугреву.)))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:43 22-01-2026

Они там всё такие, обдолбанные чем то?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:32:32 23-01-2026

Думаю, что она сама просто перегрелась, а так плохого женщина никогда не посоветует.

  -4 Нравится
Ответить
