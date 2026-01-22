Жительница Рубцовска перевела мошенникам 2,5 млн рублей, чтобы обезопасить свои накопления

Злоумышленники убедили женщину срочно "обезопасить" средства

22 января 2026, 12:15, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительница Рубцовска стала жертвой мошенников и перевела злоумышленникам 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.

С заявлением в полицию обратилась 27-летняя горожанка. По ее словам, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что якобы выявлены попытки несанкционированного снятия денег с ее банковского счета по доверенности, и убедил женщину срочно перевести накопления на так называемый "безопасный счет".

Злоумышленник настаивал, что онлайн-операции рискованны, поэтому деньги необходимо внести через банкомат. Следуя его указаниям, рубцовчанка сняла крупную сумму, при этом ввела в заблуждение сотрудников банка, объяснив, что средства нужны ей на ремонт дома. После этого она через банкомат перевела 2,5 млн рублей на указанный счет.

После завершения операции лжесотрудник заверил женщину, что ее деньги находятся в безопасности и с ней позже свяжутся. Однако звонка так и не последовало. Более месяца потерпевшая ждала обратной связи, после чего поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников.

В полиции вновь напоминают: звонки якобы от представителей банков или государственных органов с сообщениями о "подозрительных операциях", "кредитах на ваше имя" или необходимости перевода средств на "безопасные счета" – это мошенничество. Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров и обязательно предупреждайте о подобных схемах своих близких.

