Жительница Рубцовска перевела мошенникам 2,5 млн рублей, чтобы обезопасить свои накопления
Злоумышленники убедили женщину срочно "обезопасить" средства
22 января 2026, 12:15, ИА Амител
Жительница Рубцовска стала жертвой мошенников и перевела злоумышленникам 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.
С заявлением в полицию обратилась 27-летняя горожанка. По ее словам, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что якобы выявлены попытки несанкционированного снятия денег с ее банковского счета по доверенности, и убедил женщину срочно перевести накопления на так называемый "безопасный счет".
Злоумышленник настаивал, что онлайн-операции рискованны, поэтому деньги необходимо внести через банкомат. Следуя его указаниям, рубцовчанка сняла крупную сумму, при этом ввела в заблуждение сотрудников банка, объяснив, что средства нужны ей на ремонт дома. После этого она через банкомат перевела 2,5 млн рублей на указанный счет.
После завершения операции лжесотрудник заверил женщину, что ее деньги находятся в безопасности и с ней позже свяжутся. Однако звонка так и не последовало. Более месяца потерпевшая ждала обратной связи, после чего поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников.
В полиции вновь напоминают: звонки якобы от представителей банков или государственных органов с сообщениями о "подозрительных операциях", "кредитах на ваше имя" или необходимости перевода средств на "безопасные счета" – это мошенничество. Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров и обязательно предупреждайте о подобных схемах своих близких.
Ранее сообщалось, что жительница Рубцовска лишилась более 1,6 млн рублей, пытаясь отказаться от услуг стационарной связи. Женщина обманула банковских работников, сняла со счета средства и передала их курьеру.
12:22:08 22-01-2026
так понимаю, что за этого валЕта и ему подобных, расплачиваться будем мы все, через очередные блокировки и ужесточения
13:25:03 22-01-2026
Гость (12:22:08 22-01-2026) так понимаю, что за этого валЕта и ему подобных, расплачиват... Я давно пишу, что нужен закон, запрещающий банкам звонки клиентам. Потому что это всегда развод на деньги. Такими звонками банки навязывают ненужные услуги, кредиты и прочее. Это я про добросовестных! Плюс огромное количество мошеннических звонков. Если примут закон запрета, то люди будут твердо знать, что настоящие банковские не звонят, только мошенники и соответственно реагировать.
19:10:11 22-01-2026
Гость (13:25:03 22-01-2026) Я давно пишу, что нужен закон, запрещающий банкам звонки кли... Вы недооцениваете всю ширь и глубину человеческого идиотизма
12:29:26 22-01-2026
Вот что значит не читать новости и не смотреть телевизор. Вся жизнь в Тик Токе.
12:34:26 22-01-2026
Конченая идиот**
12:44:39 22-01-2026
Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров///////////// Самое простое и действенное решение! Раньше звонили якобы следователь из Москвы, якобы из банка с сообщением перевода неизвестного, якобы взломали госуслуги. С тех пор, как отвечаю только на номера из своего списка, никаких контактов с мошенниками не происходит. Да, ещё закрыты госуслуги. если что надо, пойду в МФЦ, так безопаснее.
12:47:44 22-01-2026
27 лет?! Дальше можно не продолжать
12:59:21 22-01-2026
Старшее поколение помнит, как жили до существования мобильной связи. Только стационарные телефоны. Да и то были далеко не у всех. Как-то обходились без персональной связи. Люди звонили из автоматов на улице, с работы. Все организации, кому нужен гражданин, посылали письма. Зато никакого телефонного мошенничества.
13:06:11 22-01-2026
Гость (12:59:21 22-01-2026) Старшее поколение помнит, как жили до существования мобильн... и стирали в проруби. и рожали в бане
13:27:54 22-01-2026
Гость (12:59:21 22-01-2026) Старшее поколение помнит, как жили до существования мобильн...
Сарказм вкл.
А ещё раньше на волах землю пахали, а урожай собирали серпами, а сейчас всем подавай трактора да комбайны с навигацией и кондиционером...
Сарказм выкл.
14:18:10 22-01-2026
Гость (13:27:54 22-01-2026) Сарказм вкл.А ещё раньше на волах землю пахали, а ур... Сарказм включаешь, а мозг нет)))
14:31:33 22-01-2026
Гость (13:27:54 22-01-2026) Сарказм вкл.А ещё раньше на волах землю пахали, а ур... Ты не понял главное. Речь не о том, что технический прогресс - это плохо. Но в эпоху до мобильной связи личное пространство человека было больше защищено. Ты же сейчас не впускаешь в свой дом всех подряд незнакомых, кому любопытно зайти; почему считаешь нормой принимать звонки от чужих?
13:32:41 22-01-2026
Гость (12:59:21 22-01-2026) Старшее поколение помнит, как жили до существования мобильн...
Ты предложи еще в пещеры вернуться! Мозгами надо пользоваться. И старшему поколению особенно!
14:16:23 22-01-2026
Гость (13:32:41 22-01-2026) Ты предложи еще в пещеры вернуться! Мозгами надо пользов... Ей 27 лет! Какое старшее поколение?
13:23:43 22-01-2026
И этот перевод не заблокитовали в банке?
19:13:30 22-01-2026
Гость (13:23:43 22-01-2026) И этот перевод не заблокитовали в банке? ... у них лапки
14:17:06 22-01-2026
Ну она же "ввела их в заблуждение". И они взяли и заблудились. Но в 27 быть дура дурой как-то странно. А почему она всё поняла только через месяц, а не через день или полгода? Ждала бы дальше. Надо было мошенникам сказать, что через год ей вернут в 2 раза больше, она бы и сидела.