Прокуратура требует конфисковать имущество экс-вице-мэра Барнаула Шеломенцева

В надзорном органе считают, что суд необоснованно не применил эту меру наказания

22 января 2026, 16:30, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев
Прокуратура и защита обжаловали приговор бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву: надзорное ведомство настаивает на конфискации его имущества, тогда как адвокаты добиваются смягчения наказания. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на надзорное ведомство, кассационное представление на приговор уже поступило в суд.

По данным издания, кассационную жалобу направили как сторона обвинения, так и защита. Прокуратура настаивает на пересмотре судебных решений в части неприменения конфискации имущества по статье 174.1 УК РФ – легализация денежных средств, полученных преступным путем. В надзорном органе считают, что суд необоснованно не применил эту меру наказания.

Адвокаты Шеломенцева тоже обжаловали приговор. Предположительно, защита рассчитывает добиться его смягчения. Рассматривать обе жалобы будет Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, в июне 2025 года Центральный районный суд приговорил Антона Шеломенцева к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, назначил штраф в размере 2,1 млн рублей и запретил ему занимать государственные должности. При этом гособвинение запрашивало для бывшего чиновника 11 лет колонии строгого режима и штраф в 25 млн рублей.

Суд установил, что двое предпринимателей передавали экс-замглавы Барнаула деньги за покровительство. Олег Бесчастный – за содействие в получении выгодных маршрутов пассажирских перевозок, Денис Илюшин – за помощь при исполнении муниципальных контрактов. Посредником в передаче средств, по данным следствия, выступал бывший подчиненный Шеломенцева Сергей Щукин.

Гость
Гость

16:57:04 22-01-2026

А где он сидит?

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:09:41 22-01-2026

Всё взаимосвязано...

  -4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:16:54 22-01-2026

дона Карлеоне когда раскулачат?

  8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:23:55 22-01-2026

Гость (17:16:54 22-01-2026) дона Карлеоне когда раскулачат?... Теперь уже никогда, у него сейчас такая должность, что он сам кого хочешь раскулачит.

  0 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:19:01 22-01-2026

"Суд установил, что двое предпринимателей передавали экс-замглавы Барнаула деньги за покровительство. Олег Бесчастный – за содействие в получении выгодных маршрутов пассажирских перевозок, Денис Илюшин – за помощь при исполнении муниципальных контрактов." - а кому сейчас они бабки платят, не спрашивали?

  11 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:40:41 22-01-2026

очухались... давно уже в собственности тапочки, гараж и 2 вилки. Остальное выведено за время следствия и т.п. Ну даете..как вчера родились

  8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:18:51 22-01-2026

Гость (17:40:41 22-01-2026) очухались... давно уже в собственности тапочки, гараж и 2 ви... Умеют, что сказать, и те и другие.

  -2 Нравится
Ответить
гость
гость

23:52:43 22-01-2026

Олег Бесчастный – за содействие в получении выгодных маршрутов пассажирских перевозок, Денис Илюшин – за помощь при исполнении муниципальных контрактов." - а кому сейчас они бабки платят, не спрашивали?
Спросят, когда следующему место понадобится. Это ж крысы в бочке.

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:58:00 24-01-2026

Такие срока , как серийному убийце -- ДИКОСТЬ какая-то !!!
3 лет бы хватило!!
Советский суд самый " гуманный" суд в мире !!!!

  1 Нравится
Ответить
