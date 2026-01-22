На входе в нижнекамский лицей, где произошло нападение, не было металлодетекторов
В 2025 году на обеспечение безопасности школы выделили около 1,5 миллиона рублей
22 января 2026, 17:15, ИА Амител
После нападения подростка в лицее № 37 Нижнекамска, где школьник ранил уборщицу, стали известны новые детали об организации охраны в учебном заведении. По информации издания Shot со ссылкой на учеников, на входе в школу отсутствовали рамки металлодетекторов.
Вместо подготовленных охранников на посту часто находились пожилые женщины, которые, по словам учащихся, не проверяли, что проносят в здание. Некоторые школьники также жаловались на хамство и оскорбления со стороны персонала охраны.
При этом в 2025 году на обеспечение безопасности лицея было выделено около 1,5 миллиона рублей. Контракт по итогам тендера заключили с частным охранным предприятием "Империя".
19:11:07 22-01-2026
Надо не с "бабушками" договор заключать а с вневедомственной охраной.
06:46:21 23-01-2026
Как изменился мир в плохую сторону. В 50-60-е годы на входах школ дежурили только ученики дежурных классов.И никаких проблем не припомню за все те 10 лет. Учился в ВУЗе в Томске, на вахте стояли пенсионеры, следили, чтоб не курили в неположенном месте и не бросали бумажки. В "общаге" у входа дежурили по очереди обитатели комнат по очереди,по списку, составленным комендантом общежития. Господи, какое же было прекрасное время!
09:09:13 23-01-2026
Интересно увидеть школу в которой выполняются требования безопастности. Где на входе находятся молодые охранники и которые проверяют что дети приносят в школу.
09:20:48 23-01-2026
Гость (09:09:13 23-01-2026) Интересно увидеть школу в которой выполняются требования без...
Нельзя проверять! Это же унижение. Обесценивание, Нарушение личных границ! И еще куча всего, о чем визжат яжмамки
12:25:35 23-01-2026
Да что эти рамки... У нас в школе проходишь через эти ворота, пищит, все выкладываешь- пищит, проходишь опять- пищит, ещё раз проходишь- о, не пищит - проходи. То есть никакой реальной проверки, а метал. рамки настроены очень сомнительно.И в чем смысл?