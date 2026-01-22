На входе в нижнекамский лицей, где произошло нападение, не было металлодетекторов

В 2025 году на обеспечение безопасности школы выделили около 1,5 миллиона рублей

22 января 2026, 17:15, ИА Амител

Вход в лицей № 37 / Фото: Telegram-канал Shot

После нападения подростка в лицее № 37 Нижнекамска, где школьник ранил уборщицу, стали известны новые детали об организации охраны в учебном заведении. По информации издания Shot со ссылкой на учеников, на входе в школу отсутствовали рамки металлодетекторов.

Вместо подготовленных охранников на посту часто находились пожилые женщины, которые, по словам учащихся, не проверяли, что проносят в здание. Некоторые школьники также жаловались на хамство и оскорбления со стороны персонала охраны.

При этом в 2025 году на обеспечение безопасности лицея было выделено около 1,5 миллиона рублей. Контракт по итогам тендера заключили с частным охранным предприятием "Империя".