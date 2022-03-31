Ничтожная сделка. Как бизнесмен Валерий Гачман проиграл суд собственным юристам

10 марта Железнодорожный суд Барнаула принял решение по иску известного алтайского предпринимателя, директора компании «Грана» Валерия Гачмана к ООО «Юридический альянс «Чинов и партнёры». Гачман ранее заключил договор, где было указано, что юристы должны представлять его интересы в арбитраже и непременно выиграть дело. В противном случае вся сумма гонорара за оказанные услуги (10,5 млн рублей) возвращалась назад. Решение арбитража оказалось не в пользу Гачмана, и поскольку добровольно деньги юридическая компания ему не вернула, он обратился в гражданский суд. Однако тот посчитал договор ничтожной сделкой и отказал Гачману в его требованиях. Подробности — в материале amic.ru.

Последняя надежда всё исправить

В своё время гендиректор «Граны» проиграл судебный спор бывшему компаньону по агробизнесу Сергею Маслову. Разбирательство продолжалось несколько лет, точка была поставлена только в июле 2020 года Арбитражным судом Западно-Сибирского округа в Тюмени. Именно на этот суд Гачман, по всей видимости, возлагал особые надежды. Спорный договор по оказанию юридических услуг как раз касался представительства в кассационной инстанции.

Напомним, Валерий Гачман с 2018 года требовал признать за собой право собственности на АО «Коротоякский элеватор». Бизнесмен утверждал, что ещё в нулевые заключил договор, по которому он выкупил акции элеватора за 16 тысяч рублей. Причём в рассрочку на 15 лет. Маслов в ответ заявил, что документ фиктивный, и сделки не было. Несмотря на победу в суде первой инстанции, далее Гачман уступил в апелляции, а затем — и в кассации.

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Его противники по экономическому спору с 2020 года пытались добиться возбуждения уголовного дела против бизнесмена, так как полагали, что Гачман сфальсифицировал доказательства. В итоге, по данным источников amic.ru, дело было возбуждено только в феврале 2022 года по ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») — в отношении неустановленного лица. Его расследованием занимается Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю.

Вернёмся к гражданскому делу по иску Валерия Гачмана к ООО «Юридический альянс «Чинов и партнёры». Материалы о признании договора оказания услуг расторгнутым рассматривала судья Марина Бирюкова с апреля 2021 года. Гачман утверждал, что все услуги обошлись ему в 10,5 млн рублей. Однако он настаивал вернуть не только эти деньги, но и ещё 1 млн рублей дополнительно — в качестве морального ущерба. В свою очередь ООО «Юридический альянс «Чинов и партнеры» подали к Гачману встречный иск — о признании сделки недействительной.

Договор для «прикрытия»

В процессе исследования материалов дела суд обнаружил, что у Гачмана было заключено два практически одинаковых юридических договора с одной и той же фирмой — «Чинов и партнёры». Отличия касались двух пунктов: сумма оплаты услуг (10,5 млн и 1 млн рублей соответственно), а также наличие условия обязательно выиграть процесс (в более «дешёвой» версии такого раздела не было).

В рамках договора на 1 млн рублей исполнителем была проделана работа по изучению материалов дела, прослушаны аудиопротоколы судебных заседаний, проведён анализ позиций сторон и предоставленных ими возражений, анализ судебных актов, подготовлена кассационная жалоба. Позднее этот документ согласовали с заказчиком. То есть данный договор реально сторонами исполнялся, рассказал суду Антон Чинов.

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По его мнению, второй договор является ничтожным, поскольку не породил никаких обязательств у сторон и не исполнялся ни заказчиком, ни исполнителем. Как объяснил юрист, договор стороны подписали только за четыре дня до слушания кассационной жалобы Гачмана в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа. «Никаких разумных целей, для которых за четыре дня до даты слушания по делу в суде кассационной инстанции необходимо было заключать договор, не существовало», — сказано в решении барнаульского суда.

Пытался повлиять на решение «неправовыми способами»

Суд пришёл к выводу, что условия договора (на 1 млн рублей) выполнены обеими сторонами, его действие прекращено надлежащим исполнением. Гачман, потребовав 10,5 млн рублей с ответчика, предоставил суду договор на бланке ИП Чинов, в соответствии с которым ООО «Юридический альянс «Чинов и партнёры» обязуется оказать юридические услуги. Доказательств перечисления денег по данному договору на счета компании Гачман не представил. Ссылка истца на то, что юрист Чинов отказался выдать платёжный документ, объективными доказательствами не подтверждена, сказано в решении суда.

ООО «Юридический альянс «Чинов и партнёры» считает, что договор оказания услуг является мнимой сделкой, так как стороны договора не преследовали цель исполнения указанных в нём юридических услуг и передачи денег. Из пояснений Чинова следует, что документ был составлен по просьбе Гачмана для предоставления в качестве отчёта о расходовании денег, при этом услуги, указанные в договоре, были ранее оказаны по другому договору между этими же сторонами.

Более того, как указано в решении суда, из представленных пояснений и переписки следует, что Гачман намеревался повлиять на решение кассационной инстанции неправовыми способами, на что и потратил деньги, передав их третьему лицу, попросив при этом Антона Чинова создать документ для отчётности.

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Валерий Гачман, к слову, не ограничился иском только в гражданский суд. Бизнесмен пошёл дальше и обратился с заявлением в органы внутренних дел, где попросил привлечь к ответственности нанятых юристов, «которые обманным путём, под предлогом оказания юридических услуг, похитили принадлежащие ему деньги». В возбуждении уголовного дела однако было отказано «ввиду отсутствия данных о совершении каких-либо противоправных деяний».

В итоге барнаульский суд посчитал, что условие о возврате денег в зависимости от принятого арбитражем решения, противоречит правовой природе отношений, возникающих из договора возмездного оказания услуг. Это расходится с основными началами гражданского законодательства. Таким образом, судья Марина Бирюкова отказалась удовлетворить требования Гачмана. По её мнению, в намерения сторон на самом деле не входили возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой. Это является достаточным основанием для признания сделки ничтожной. У Гачмана теоретически остаётся возможность обжаловать данное решение до 10 апреля, пока оно не вступило в законную силу.