Новые «выделенки» для общественного транспорта появятся на проспектах Строителей и Ленина в Барнауле

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Барнауле на нескольких участках дорог в центре города, рассказал amic.ru заместитель мэра Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Антон Шеломенцев.

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В частности, новая «выделенка» будет на проспекте Строителей по направлению к проспекту Ленина. Здесь уже нанесли сплошную линию, отделяя правый крайний ряд, но буквы «А» пока ещё не нарисовали, отмечает корреспондент amic.ru.



Также выделенная полоса появится на проспекте Ленина от улицы Матросова до улицы Аносова и от улицы Северо-Западной до той же улицы Аносова. Уже в ночь с 23 на 24 мая выделенную полосу должны сделать на проспекте Ленина на подъезде к Аносова.

А вот на Павловском тракте, на который перераспределится часть транспортного потока, делать выделенные полосы для автобусов пока не планируют.

По словам временно исполняющего обязанности начальника отделения ГИБДД Барнаула Константина Лобкова, сейчас инспекторы следят за тем, чтобы обычные автомобили не выезжали на выделенные полосы. Камер на полосах пока нет, но они вскоре появятся. Уже есть и первые оштрафованные нарушители — за выезд на выделенную полосу автомобилистам грозит штраф 1,5 тысячи рублей.

Напомним, выделенные полосы в Барнауле появились в мае из-за ремонта моста на Новом рынке. Трёх- и восьмипролётные путепроводы закрылись на реконструкцию 21 мая. Работы на объекте будут идти полтора года — до 30 ноября 2023-го. Подрядчиком является «Дорожно-строительное управление № 4» (ДСУ № 4). На реконструкцию моста выделено 1,7 млрд рублей.

Сейчас сотрудники Горэлектротранса демонтируют свою инфраструктуру, рельсы и контактную сеть. Горсвет убирает опоры освещения и сетевую инфраструктуру. А рабочие ДСУ № 4 на путепроводе огораживают площадку.

По словам директора ДСУ № 4 Николая Данилина, подготовка закончится примерно к 25 мая, после этого начнётся ремонт.

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