«Ну не снимайте». На Алтае поймали застенчивого ассенизатора, сливающего нечистоты рядом с жильём
Мужчина попытался оправдаться тем, что откачал отходы неподалёку от места слива
10 октября 2022, 08:19, Илья Звягинцев
В Рубцовске местный житель поймал застенчивого ассенизатора, решившего опустошить бак машины рядом с жилыми домами. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Рубцовск».
Машину, сливающую отходы, заметили рядом с улицами Янтарная и Ельницкая. Грузовик припарковали в сухой траве и включили слив.
Автор сообщения нашёл водителя машины и спросил его о том, не мешают ли ему стоящие неподалёку жилые дома.
В ответ на это водитель застеснялся, попытался объяснить, что отходы, которые он сливает, откачаны из дома, стоящего рядом, а также попросил не снимать его.
По словам автора сообщения, подобное происходит в этом районе уже не первый раз.
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