«Ну не снимайте». На Алтае поймали застенчивого ассенизатора, сливающего нечистоты рядом с жильём

В Рубцовске местный житель поймал застенчивого ассенизатора, решившего опустошить бак машины рядом с жилыми домами. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Машину, сливающую отходы, заметили рядом с улицами Янтарная и Ельницкая. Грузовик припарковали в сухой траве и включили слив.

Автор сообщения нашёл водителя машины и спросил его о том, не мешают ли ему стоящие неподалёку жилые дома.

В ответ на это водитель застеснялся, попытался объяснить, что отходы, которые он сливает, откачаны из дома, стоящего рядом, а также попросил не снимать его.

По словам автора сообщения, подобное происходит в этом районе уже не первый раз.