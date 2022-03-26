Образование «вне политики». Как российские студенты поступают за рубеж в новых реалиях

После введения санкций в России повысился спрос на образование за рубежом, рассказали российские эксперты. В среднем наблюдается рост на 10-15%. Некоторые агентства по подготовке к поступлению зафиксировали, что количество заявок на менторство, сопровождение выросло в 2-3 раза. Абитуриентов не останавливают ни визовые ограничения, ни временная отмена экзаменов IELTS и TOEFL, ни закрытие дверей многих стипендиальных фондов для россиян. В 2022 году еще можно успеть подать заявку в университеты Японии, Кореи, Арабских эмиратов, Северного Кипра, Сингапура, Китая. В некоторых из них есть филиалы ведущих европейских школ. А тем, кто еще не определился и намерен переждать, эксперты советуют начинать готовиться к поступлению уже в новую волну — в 2023.

Не хочу учиться, хочу учиться бесплатно и за рубежом

«Если раньше мы в Kiwi Education получали 200-250 заявок в месяц, то сейчас количество подскочило до 800-1000», — отметил основатель компании по подготовке к поступлению Kiwi Education Денис Власин.

Помимо повышения спроса на сопровождение, менторство наблюдается и другая тенденция: те, кто не интересовался заграничным образованием, теперь заваливают вопросами агентства по подготовке к поступлению.

«Сообщений от ребят стало больше, особенно от тех, кто раньше не интересовался темой, но начал сейчас», — рассказала Камила Шайбакова, эксперт по образованию за границей, основательница проекта WorldAbroad. Аналогичную ситуацию описывает Денис Власин: «Просмотры нашего сайта и социальных сетей также выросли в 2-3 раза».

В прошлом году было одинаковое количество обращений от юношей и девушек, а сейчас гораздо больше интересуются образованием за рубежом юноши. Причины гендерных изменений интереса к заграничному образованию эксперты пока назвать не могут.

Кто не успел — тот сможет подать заявку только в будущем году

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Многие вузы Европы — в Германии, Мальте, Испании, Северном Кипре, Великобритании — предложили российским студентам скидки от 30 до 50% на поступление в этом году. Но даже с такими большими скидками в современных реалиях всё больше ребят стали искать возможности для бесплатного обучения за границей, рассказали amic.ru специалисты.

За рубежом российский студент может учиться бесплатно, если выиграет стипендиальную программу, грант или конкурс «Глобальное образование» от Минобра России. Российские абитуриенты чаще всего подают заявки на стипендиальную программу, которая есть в большинстве стран. В стипендию, предоставляемую победителю, включена либо частичная, либо полная стоимость обучения, либо дополнительно к оплате учебы даже средства на проживание в общежитии и личные расходы.

Но сроки приема заявок на эти программы заканчиваются еще в ноябре-январе, поэтому те, кто хотел воспользоваться шансом учиться бесплатно в 2022 году, уже это сделали, объяснила Камила Шайбакова. На сегодняшний день открытых дедлайнов на стипендии осталось буквально несколько, говорит эксперт.

«Предполагаю, что поток ребят, которые захотят поступать в Германию (это страна с условно бесплатным обучением и поздними дедлайнами для поступления) увеличится, но пока точных данных нет», — отметила Камила Шайбакова.

Политика государства — не равно политика университета

Большинство стипендий выплачиваются государственным фондом. Несколько из них уже заявили об отмене или приостановке присуждения стипендий для россиян.

«Это сделали баварская стипендия „Bayhost“, бельгийская „Master Mind“, норвежская „Norwegian Russian scholarship“. Британская программа „Chevening“ сообщила, что откладывает проведение отборочных интервью для кандидатов из РФ», — рассказала Камила Шайбакова.

К примеру, стипендия «Master Mind» выделяется с 2015 года Министерством образования и профессиональной подготовки Фландрии (северной провинции Бельгии) и распространяется на срок в 1 или 2 учебных года в зависимости от типа программы, объяснила Камила Шайбакова. Она описала ситуацию, в которой проявилась разница позиций университета и государства. Министр образования Бельгии заявил, что стипендия «Master Mind» не будет присуждаться для кандидатов из России, но бельгийские университеты выразили несогласие с этим решением и отметили, что будут пытаться его изменить.

В других фондах заявили, что полностью будут поддерживать политику государства. И сейчас ожидают решения своих государств по этому вопросу. «Это некоторые программы Erasmus Mundus и стипендия университета Маастрихта», — добавила Камила Шайбакова.

«Тем не менее, некоторые крупные стипендиальные программы заявили, что будут продолжать отборы и присуждения в штатном режиме. К ним относятся немецкая DAAD (для degree программ), шведская SISGP и японская MEXT», — говорит Камила Шайбакова.

«Скорее всего, мы не увидим единой позиций — каждая страна и стипендия будут принимать свое решение относительно стипендия для россиян», — констатирует специалист Камила Шайбакова.

Почему совсем бесплатно (даже со стипендией) уже не получится

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К абитуриенту, поступающему за рубеж, предъявляется несколько требований — подтверждение международным сертификатом знания иностранного языка, наличие визы, своевременная оплата обучения.

Одна из самых трудноразрешимых проблем с поступлением за границу в этом году — визовая. Сейчас приостановлена выдача виз для россиян в Чехию, Латвию, Литву и Эстонию. Эксперты рекомендуют студентам, которые планировали поступать туда, рассмотреть другие страны и всегда иметь «запасной эшелон». В случае, если визу всё-таки не будут выдавать, студентам предложат онлайн-обучение. А для российских студентов, подчеркивают эксперты, это не так эффективно.

Другая проблема, которая останавливает российских абитуриентов — сложность с переводом денежных средств и валюты, вызванная банковскими санкциями. «Многие не знают, как быть с деньгами, потому что появилось много новых указов о вывозе и переводе валюты», — отметила Камила Шайбакова.

Поступить за рубеж без подтверждения знаний языка хоть на платной, хоть не бесплатной основе, не получится. А основные языковые экзамены IELTS и TOEFL заявили о приостановке или отмене экзаменов на территории России. Экзамены закрыли из-за логистики — не могут доставлять «бумажные» материалы. Каждый пакет документов для сдачи экзамена индивидуальный и приходит в специальной упаковке. Ранее они доставлялись компанией по экспресс доставке грузов и документов «DHL Express», которая теперь не работает в России.

Приостановка экзаменов на территории России, конечно, явилась самой серьезной проблемой для желающих учится за границей, констатируют эксперты. Решение проблемы — придумать усложнённую логистику.

«Многим придется, возможно, ехать сдавать в соседние страны. Расходы значительно вырастут. На мой взгляд, для многих ребят это может стать фактором в решении отложить свое поступление», — считает Камила Шайбакова.

«Не русофобия, а выпад незрелости»

Некоторые из зарубежных школ написали агентству SSA Education, что они сейчас не готовы работать с российскими агентствами, принимать школьников, сказала руководитель компании Софья Сазыкина. По её мнению, «подобное решение о дискриминации принимают недальновидные, не умеющие мыслить критически люди; я это отношу не к русофобии, а к выпаду незрелости».

Аналогично описал ситуацию и Денис Власин. Он рассказал, что только один из университетов Австралии заявил о приостановке приема заявок из России и работе с российскими агентами. Но вуз сообщил, что у них таких студентов и агентов ранее не было.

Университет Тарту заявил, что будет принимать только тех студентов из России, у которых есть долгосрочные визы или временных вид на жительство в других странах. Но этот вуз пока единственный.

В агентстве Kiwi Education особенных осложнений с визами в Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Великобритании и Ирландии не произошло, только местами было более длительное время ожидания, отметил Денис Власин.

«Не отказаться, а переждать»

Окончательно отказываться из-за всех проблем от мечты учиться за рубежом не стоит, говорят эксперты. Но и возврата виз для россиян в те страны, где выдача приостановлена, в ближайшем будущем не ожидается.

Эксперты считают, что готовиться к поступлению даже в непростые времена однозначно стоит и с двойным упорством. «Мы это делали и в ковидные времена, делаем и сейчас. Студенты должны иметь шанс на реализацию своих планов в образовании и карьере», — говорит Софья Сазыкина.

К тому же, сейчас можно рассмотреть вузы Арабских эмиратов, Северного Кипра, Сингапура, Китая. В этих странах есть филиалы именитых французских, британских, американских школ. Например, в Арабских эмиратах есть филиал London School Business, INSEAD (французская бизнес-школа), а еще Нью-Йоркского университета.

«Если родители всё же боятся отправлять своих детей за границу, то сейчас не стоит совсем отказываться от образования за рубежом, лучше переждать», — посоветовала Софья Сазыкина.

Как сейчас относятся к студентам из России за рубежом?

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Вузы и США, и Великобритании, и Чехии буквально на следующий день после начала спецоперации разослали всем российским агентствам по подготовке к поступлению за рубеж информационные письма. И в них отметили, что ждут студентов из России и будут только рады встречать их у себя в университете. Отдельно они добавили: образование должно быть «вне политики». Об этом рассказала amic.ru Софья Сазыкина, руководитель компании по образованию за рубежом SSA Education.

95% вузов продолжают принимать студентов. За последние две недели ребята, с которыми работала в проекте Камила Шайбакова, получили приглашения из университетов Ирландии, США, Бельгии, Италии.

«На мой взгляд, могут возникнуть сложности в Эстонии, потенциально в Чехии — именно там возник резонансный случай, когда студентов из РФ профессор показательно выгнал из аудитории, потом он и сам университет извинились, но осадок остался, поэтому, возможно, какие-то проблемы могут возникнуть и там», — считает Камила Шайбакова.

Студенты из Канады, США, Великобритании, Германии, которые готовились с агентством SSA Education, по словам Софьи Сазыкиной, сейчас не ощущают дискриминации.

«Студентам была предложена психологическая поддержка и помощь. Также предложили выход из ситуации, если кто-либо их оскорбит по национальной принадлежности. Студентов попросили в этом случае сразу же обратиться к куратору — он уже предпринимает меры. То есть наших детей за рубежом стараются всячески оберегать», — рассказала Софья Сазыкина.

Софья Сазыкина рассказала о студентке из России, которая учится в Орегонском университете. Ей предлагал оплатить учебу преподаватель, когда узнал о введении банковских санкций в отношении россиян. Как считает Софья Сазыкина, это говорит о том, что зарубежные университеты не планируют отказываться от российских студентов.

Эксперт добавила: «Российские студенты всегда были одними из самых талантливых, интеллигентных и перспективных в образовании. И именно такие студенты помогают создавать высокий рейтинг университету».