Ольга Бузова приехала в ДНР с гуманитарной помощью
Певица помогла волонтёрам разгрузить коробки из машины
29 октября 2022, 19:36, Илья Звягинцев
Российская певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова приехала в ДНР. Об этом сообщает Mash.
Бузова приняла участие в гуманитарной акции фонда «Здоровое Отечество». Вместе с волонтёрами она помогла разгрузить коробки из автомобиля.
Ранее блогер Кристина Потупчик писала в социальных сетях о том, что Бузова собирается посетить Амвросиевку.
Никаких подробностей о поездке Бузовой в ДНР нет. Представители певицы официально никак не комментировали её участие в гуманитарной акции.
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