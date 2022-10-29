Ольга Бузова приехала в ДНР с гуманитарной помощью

Российская певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова приехала в ДНР. Об этом сообщает Mash.

Бузова приняла участие в гуманитарной акции фонда «Здоровое Отечество». Вместе с волонтёрами она помогла разгрузить коробки из автомобиля.

Ранее блогер Кристина Потупчик писала в социальных сетях о том, что Бузова собирается посетить Амвросиевку.

Никаких подробностей о поездке Бузовой в ДНР нет. Представители певицы официально никак не комментировали её участие в гуманитарной акции.