Организаторы перенесенного фестиваля «Ветер Сибири» начали обратный отсчёт и пообещали «полный отрыв»

Организаторы фестиваля «Ветер Сибири» официально заявили, что мероприятие точно пройдёт с 11 по 13 августа 2023 года. Об этом они написали на своей закрытой странице во «ВКонтакте».

Напомним, трёхдневный рок-фестиваль должен был пройти в августе 2022 года в Бийске, но незадолго до начала сообщили об отмене. Amic.ru разбирался, почему перенесли «грандиозное событие».

«Начинаем обратный отсчёт нашего фестиваля „Ветер Сибири 2023“. Остался ровно год до его проведения! И пусть из-за объективных причин фестиваль был перенесён на 2023 год, но в следующем году мы уверены, что оторвёмся по полной! Все группы, как вы знаете, остались с нами на 2023 год, а значит, „Ветру Сибири 2023“ быть. Мы сделаем всё, чтобы такое долгое ожидание было с лихвой компенсировано! Ждём всех вас следующим летом!» — говорится в сообщении.