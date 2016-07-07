Осужденный за госизмену российский разведчик умер в США — СМИ

Фото: metronews.ru

Бывший полковник российской службы внешней разведки Александр Потеев, который бежал в США и был заочно осужден на 25 лет за государственную измену, скончался, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники.

"По некоторым данным, Потеев умер в США. В настоящее время эта информация проверяется", - отметил собеседник агентства. Другой источник предположил, что эти данные могут быть дезинформацией, целю которой является то, чтобы "о предателе просто забыли".

Отметим, что в результате измены Потеева в свое время была раскрыта группа российских разведчиков, в том числе Анна Чапман.

В 2010 году в США по обвинению в исполнении "глубоко законспирированных заданий" арестовали десять человек. Министерство иностранных дел России признало, что в данном случае речь идет о гражданах РФ.

Затем состоялся обмен четверых россиян, осужденных за шпионаж, на десятерых человек, задержанных в США.

В 2011 году Александр Потеев был заочно приговорен к 25 годам заключения, лишен звания полковника и государственных наград.