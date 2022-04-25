Парк «Центральный» и Сиреневый бульвар лидируют в голосовании по благоустройству в Барнауле

Также в списке лидеров сейчас находятся парк «Зеленый сквер» на площади Октября, площадь Народная и сквер по улице Аванесова

25 апреля 2022, 20:22

Парк культуры и отдыха «Центральный» и Сиреневый бульвар оказались в лидерах онлайн-голосования за общественные территории, которые предстоит благоустроить в 2023 году за счет федеральных средств. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Всего в списке имеется 37 общественных пространств, которые нуждаются в обновлении. Власти составляли список вместе с горожанами.

Кроме вышеназванных объектов, в списке лидеров сейчас находятся парк «Зеленый сквер» на площади Октября, площадь Народная, сквер по улице Аванесова, зеленая зона между домами 55а, 67 по проспекту Красноармейскому, Обской бульвар, аллея на Малахова и на улице Георгиева.

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Также в ходе голосования за объекты благоустройства 2023 года жители краевой столицы могут выбрать дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный». Нынешним летом в самом большом парке города начнутся подготовительные работы, но из-за необходимости комплексного благоустройства территории около 57 га они пройдут в четыре этапа.

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