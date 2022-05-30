По Строителей не проехать. Барнаул сковали вечерние пробки

Под завершение рабочего дня Барнаул сковали заторы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», интенсивность их составляет на данный момент шесть баллов.

Самая тяжёлая ситуация на проспекте Строителей. Пробка начинается от пересечения с проспектом Красноармейским и длится до Павловского тракта. Сложно подняться к проспекту Строителей по улицам Челюскинцев и Ядринцева.

Пробки также растянулись по шоссе Ленточный бор, улице Попова и на отдельных участках Павловского тракта.

Также отдельные участки стоят на проспекте Калинина и прилегающих к нему улицах.