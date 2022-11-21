Поколение АГРО: в Алтайском крае стартовал показ уникального реалити-проекта о сельском хозяйстве

Первый в России реалити-проект о сельском хозяйстве «Поколение АГРО» запустили в Алтайском крае. Как сообщает «Катунь 24», он покажет, как студенты АГАУ проходили свою производственную практику под прицелом телевизионных камер.

Основываясь на знаниях, полученных в вузе, участники реалити провели посевную, защищали растения и собрали урожай. Студенты узнали, как можно использовать сельскохозяйственные дроны и почему необходима проверка остаточного содержания пестицидов в почве. Кроме того, им рассказали, как создать систему обслуживания сельхозтехники, позволяющую обеспечить высокий темп уборки.

Как объяснил режиссёр проекта Максим Милосердов, его цель — показать, что сельское хозяйство в Алтайском крае является интересной и высокотехнологичной отраслью.

«Сегодня в России снимается немало программ подобного жанра, но сфера сельского хозяйства пока их авторов не заинтересовала, а зря: здесь есть и масштабные планы, и крупные планы, показывающие, как работает современная техника, которые обычный зритель никогда не увидит», — подчеркнул он.

Работы выполнялись в хозяйстве Анатолия Иванова, а курировал их проведение главный агроном его КФХ Сергей Путинцев.

Первый выпуск уже вышел 21 ноября на телеканале «Катунь 24». Впереди ещё два, их будут показывать каждую неделю в понедельник.