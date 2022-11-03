Приговоры воспитателям частного детсада Happy Baby отправили на пересмотр

Кемеровский суд общей юрисдикции вернул уголовное дело в отношении воспитателей частного детсада Happy Baby на пересмотр. Как сообщает «Вести-Алтай», родители считали, что они получили слишком мягкие приговоры.

Напомним, что детсад стал скандально известным в 2018 году. По версии следствия, с июня 2017-го по апрель 2018 года педагоги учреждения неоднократно причиняли воспитанникам физические и нравственные страдания. Кроме того, детей в воспитательных целях закрывали по одному в тёмном помещении, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Следователи доказали более 400 эпизодов насилия. О преступлениях стало известно, когда один из родителей пришёл во внеурочное время в детский сад и стал свидетелем применения насилия в отношении своего ребёнка.

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Общество В Барнауле суд изменил приговоры истязавшим детей воспитателям детсада Happy Baby

В декабре 2021 года директора учреждения Елену Воротникову приговорили к четырём годам лишения свободы условно. Четверо воспитателей получили условные сроки от трёх до пяти лет.

8 апреля суд апелляционной инстанции рассмотрел дело по представлению прокурора и жалобам участников процесса и изменил приговор. Из объема осуждения одного воспитателя исключён один эпизод и смягчено наказание. Другому воспитателю назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей вместо обязательных работ, поскольку они не назначаются женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет