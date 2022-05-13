Пробки сковали центр Барнаула утром 13 мая

В Барнауле образовались гигантские пробки утром в пятницу, 13 мая, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 6 баллов, однако из-за частичного перекрытия моста на Новом рынке колом встал практически весь центр.

Наибольшие затруднения в движении зафиксированы в районе площади Октября, на проспекте Калинина и улицах Цеховой, Профинтерна и Пионеров.

В пробках также частично стоит проспект Строителей, Павловский тракт, шоссе Ленточный бор и улицы Челюскинцев, Кутузова, Власихинская и Попова.

Напомним, с 10 мая в Барнауле частично перекрыли движение по мосту на Новом рынке из-за строительства разворотного трамвайного кольца. Полностью переправу на реконструкцию, которая продлится до конца 2023 года, закроют 25-го числа.

Ранее также стало известно, что на время ремонта в Барнауле отделят трамвайные пути от дороги на улицах Челюскинцев и Советской Армии.