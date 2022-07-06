Пробки в восемь баллов сковали Барнаул во время дождя

Вечером во время дождя Барнаул сковали заторы интенсивностью 8 баллов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Тяжелее всего ситуация складывается в центре города. Затор растянулся по проспектам Красноармейскому и Строителей. На участке от Красноармейского до Челюскинцев стоит улица Молодёжная. Большая пробка собралась и на улице Челюскинцев.

Тяжёлая ситуация складывается на проспектах Ленина, Калинина и улице Цеховой. Длинный затор фиксируют на шоссе Ленточный бор.

Отдельные участки стоят на Павловском тракте, улицах Попова и Власихинской, а также на Антона Петрова.