Продюсер рассказал, кто сможет заменить Александра Маслякова в роли ведущего КВН

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о том, кто может заменить Александра Маслякова на посту ведущего КВН. Его слова передаёт Blitz.Cente.

Ашуров считает, что следующим ведущим КВН должен стать тот, кто ранее играл в одной из команд.

«Дмитрий Нагиев не был резидентом КВН, поэтому нужны какие-то другие кандидатуры. Гарик Мартиросян подошёл бы, Сергей Светлаков мог бы вписаться. Они более консервативные, статные. Вадим Галыгин не сильно подходит, он драйвовый персонаж», — сказал Ашуров.

Он добавил, что Александра Маслякова уже заменяли, когда он не мог вести игры из-за болезни. Тогда на сцену вместо него выходили разные российские звёзды.