Продюсер рассказал, кто сможет заменить Александра Маслякова в роли ведущего КВН
Когда Александр Масляков заболел, на сцене его заменяли разные российские звёзды
1 июля 2022, 21:08, Илья Звягинцев
Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о том, кто может заменить Александра Маслякова на посту ведущего КВН. Его слова передаёт Blitz.Cente.
Ашуров считает, что следующим ведущим КВН должен стать тот, кто ранее играл в одной из команд.
«Дмитрий Нагиев не был резидентом КВН, поэтому нужны какие-то другие кандидатуры. Гарик Мартиросян подошёл бы, Сергей Светлаков мог бы вписаться. Они более консервативные, статные. Вадим Галыгин не сильно подходит, он драйвовый персонаж», — сказал Ашуров.
Он добавил, что Александра Маслякова уже заменяли, когда он не мог вести игры из-за болезни. Тогда на сцену вместо него выходили разные российские звёзды.
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