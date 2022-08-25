Пропавшего в Барнауле 13-летнего подростка нашли живым
Подробности обнаружения мальчика не разглашаются
25 августа 2022, 16:29
Пропавшего в Барнауле 13-летнего подростка нашли живым. Об этом сообщается в группе алтайского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Подробности обнаружения мальчика не разглашаются.
Напомним, что 24 августа барнаулец ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся. В последний раз его видели в синей джинсовке, коричневой кофте, синих джинсах и синих кроссовках.
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