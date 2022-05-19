Путин может принять решение об индексации пенсий и выплат на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе планирует провести Госсовет по социальной политике, на котором будут приняты решения по индексации соцвыплат. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

«На следующей неделе глава государства проведёт Госсовет по вопросам социальной политики, решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии», — сказал он.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о предстоящей индексации выплат для пенсионеров. Она напомнила, что правительству поручили внести соответствующие инициативы по индексации социальных выплат, пенсий, пособий ещё до 20 апреля, поэтому решение будет принято.