Пьяный студент протаранил ворота стоянки на угнанном Land Cruiser в Барнауле

21-летний студент из Горняка устроил переполох в барнаульском посёлке Новосиликатном. Как сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, парень выпил с друзьями и под утро решил добраться до дома, однако идти пешком ему не хотелось и ради этого он решил угнать машину.

Молодой человек вышел на закрытую парковку и стал перебирать автомобили, в один момент найдя грузовую «Газель» с ключами внутри. Ворота были закрыты на замок, и после нескольких кругов по территории он решил попробовать протаранить их. Однако манёвр не удался и грузовик заглох, а под «раздачу» попала стоящая рядом Toyota Mark II.

Студент не оставил попыток и нашёл ещё один автомобиль с ключами в салоне — Toyota Land Cruiser. На нём житель Горняка всё-таки смог протаранить ворота, однако далеко уехать не удалось — через 100 метров молодой человек заснул. Разбудили его сотрудники полиции, которые прибыли на вызов.